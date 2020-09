Shrvana majka: 'Nazvao me prije leta i rekao da izađem na terasu jer će letjeti iznad kuće'

U zrakoplovnoj nesreći u Srbiji poginula su dva vojna pilota. Iako su drugog tražili u nadi da se katapultirao iz aviona i preživio, oko 14 sati su pronašli njegovo tijelo

<p>Pola sata prije leta Zvonko me nazvao i rekao mi da izađem na terasu jer će letjeti iznad naših kuća, ispričala je majka jednog od poginulih pilota,<strong> Zvonka Vasiljevića</strong>, čiji se avion srušio u petak ujutro u selu Brasina kod Malog Zvornika. </p><p>- Čekala sam ga "kao ozeblo sunce", on je naš ponos i dika u svakom smislu, i kao dijete, i kao čovjek, i kao pilot. Što se u međuvremenu dogodilo, ne znam - ispričala je majka, prenosi <a href="https://www.kurir.rs/crna-hronika/3537319/ispovest-majke-nastradalog-pilota-zvonko-me-je-pozvao-pola-sate-pre-leta-da-izadjem-na-terasu-cekala-sam-ga-kao-ozeblo-sunce" target="_blank">Kurir</a>. </p><p>Otac Dragan ispričao je da mu je Zvonko puno puta govorio kako nikada, ni pod koju cijenu, ne bi ostavio nekoga u avionu, a da se on katapultira.</p><p>- Nikada, naglašavao je, ne bi to učinio. Siguran sam da to ni sada nije učinio jer ga krasi snažan moral i profesionalnost - poručio je Dragan. </p><p>Drugi pilot se navodno katapultirao iz aviona, i iako je postojala nada da je preživio, službe su pronašle njegovo tijelo oko 14 sati. </p>