Shrvani Nenad Periš: 'Živim bez osmjeha, ali ne gubim nadu da ću zagrliti svog sina Mateja'

Tisuću puta sam prošao kroz tu kobnu noć. Razmišljao što se dogodilo. Ali svaki put kada dođem do kraja postavim sebi pitanja na koja nemam odgovor i to me opet vrati na početak priče... Na to da nemam odgovor što se dogodilo Mateju, rekao je za Blic Nenad Periš, otac nestalog Mateja.

Nenad se i dalje nada da će zagrliti svog sina, a kako kaže stalno je u vezi s policijom koja provjerava sve nove informacije.

- Mnogo ljudi se zainteresiralo za slučaj, na društvenim mrežama nastalo je mnogo grupa. Šalju snimke, informacije. Ja svaki dan imam neke aktivnosti koje se tiču potrage, ali i dalje nemam odgovor na ono što nas sve brine. Bitno je da još postoji potraga za njim i da se radi na tome da Mateja nađu - kaže Nenad.

Matejev otac bio je u Beogradu 75 dana, a onda se vratio u Split. Kaže kako ništa više nije kao prije, on nije isti.

- Živim prosječno. Nekako funkcioniram. Idem na posao, bavim se aktivnostima kojima sam se bavio i ranije. Naravno, to nije ni približno kako je bilo tada. Ne uživam ni približno u tome kao nekada, ali se trudim biti uključen u sve i da budem koristan svojoj obitelji. Da budem Nenad Periš. Bez obzira na to što osmjeha nema. Živim, radim... Mučno mi je, ali moram naprijed. Moram živjeti s time da ne znam gdje je Matej - objašnjava Periš.

Podsjetimo, Matej Periš je doputovao iz Splita sa svojim prijateljima u Beograd gdje su trebali proslaviti Novu godinu. Matej je nestao u noći između 30. i 31. prosinca i potraga za njim i dalje traje.

