Shrvani roditelji curice ubijene u školi: 'Taj dan nije htjela ići na nastavu, sad je otišla zauvijek'

Mi smo jako bliski. Sa svojom Adrianom sam imala odnos kao s najboljom prijateljicom. Ona je bila posebna. Donijela nam je veliku radost koju smo čekali. Anči je bratu i sestri bila kao druga majka, započela je svoje svjedoćenje Biljana D., majka ubijene djevojčice u OŠ "Vladislav Ribnikar" u Beogradu. Na ročištu na Višem sudu u Beogradu je govorila o svojoj kćeri i prisjetila se kobnog dana.

- Zamolila me da ne ode u školu na kontrolni iz matematike. Nije otišla na njega, otišla je zauvijek - kroz suze je govorila majka, piše Kurir.

- Suprug me je nazvao i u plaču vikao: "Nema više naše Adriane". Ja sam samo kleknula i vrisnula - dodala je majka.

Istaknula je kako su oni doživotno mrtvi, da im se život pretvorio u groblje. Prije majke na klupu za svjedoke sjeo je i otac ubijene djevojčice Dane D.

- Tog dana me pozvala supruga i rekla da odem po kćer u školu, da je bila pucnjava. Vozio sam kao lud. Zvao sam je, ali me izbacivalo. Naša djeca su već bila mrtva, ali nitko nam to nije mogao reći - ispričao je otac.

Dodao je kako su se 2020. iz Francuske preselili u Srbiju.

- Sa troje djece smo preselili. Naše obitelji su odavde. Bili smo stranci tamo. Htjeli smo početi novi život ovdje kako bismo se više posvetili djeci. Svaki dan sam ih vozio u školu na putu do posla. Svaki dan sam se bogu zahvaljivao što imam djecu. Nikada nisu imali problema u školi. Svaki dan idem na groblje. Da se isplačem, da se ispričam i da svojoj kćeri kažem da je volim. Osjećam se krivim što sam došao živjeti u Srbiju - kroz suze je pričao otac, prenosi Nova.rs.