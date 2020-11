Šibenik: Pao s prozora bolnice, morali ga spašavati vatrogasci

Muškarac, koji je u noći na utorak pao s prozora Opće bolnice u Šibeniku, i dalje je na liječničkoj obradi. Kad mu se stanje poboljša, s njim će razgovarati policajci

<p>Šibenske vatrogasce uzbunio je alarm u utorak poslije 2 sata kad su ih zvali iz Opće bolnice. Prema prvim informacijama, muškarac je pao s prozora na podest te tim Hitne nije mogao do njega.</p><p>Kako su napisali vatrogasci, na intervenciju su izašli s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Uspjeli su se uspeti do nepristupačnog dijela i iznijeti pacijenta do liječnika. Sve je trajalo do 3 sata kad su se vratili u postaju.</p><p>Iz policije su nam rekli kako se radi o nesretnom slučaju, a detalje će doznati nakon razgovora s pacijentom čim to njegovo stanje bude dozvoljavalo. Neslužbeno doznajemo kako se ne radi o covid-19 pacijentu.</p>