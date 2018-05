Šibenska državna odvjetnica tužila Petrinu za povredu časti

Državna odvjetnica Županijskog državnog odvjetništva u Šibeniku Irena Senečić tužila je primoštenskog načelnika Stipu Petrinu za navode koje je izrekao sa saborske govornice i koji su objavljene na društvenim mrežama pa zbog povrede prava osobnosti, odnosno časti i ugleda traži 150.000 kuna odštete.

Na Općinskom sudu u Šibeniku u utorak je pred sudskim savjetnikom Josom Mijalićem održano pripremno ročište u tom slučaju koje je na kraju odgođeno za 13. srpnja.

Gospođa Irena Senečić bivša je općinska državna odvjetnica, danas zamjenica županijske državne odvjetnice i tuži mene za povredu prava osobnosti s potpuno istim dokazima s kojima me je sutkinja Maja Šupe tužila u Splitu, izjavio je Petrina prije pripremnoga ročišta te ocijenio kako se pripremno ročište mora odgoditi jer po svemu sudeći ovo nije nadležan sud za to, jer je gospođa Senečić ovdje stacionirana.

Ja sam s njom, naglasio je, već bio u parnici i Vrhovni sud je delegirao slučaj sudu u Zadru pa bi tako trebalo biti i u ovom slučaju.

Vrhovni sud odbio je zahtjev za izuzećem Općinskog suda u Šibeniku, a Petrina je ustvrdio kako to ukazuje na neujednačenu praksu suda. Zatražio je i očitovanje Državnog odvjetničkog društva o tomu može li odvjetnik Željko Živković zastupati Irenu Senečić s kojom surađuje

To je, smatra Petrina, sukob interesa. Isti odvjetnik zastupao je i sutkinju Maju Šupe u sporu koji se protiv Petrine vodio u Splitu kada je pravomoćno osuđen zbog povrede osobnosti i sutkinji Šupe te morao isplatiti 50 tisuća kuna jer ga je tužila zato što je je na Facebooku napisao da će ona osloboditi Tomislava Horvatinčića.

Odvjetnik tužiteljice Željko Živković kazao je da su Petrinine optužbe neosnovane i usmjerene na odugovlačenje postupka.

"Stranka je slobodna uzeti odvjetnika po izboru, bez obzira sviđalo se to stranci ili ne", rekao je odvjetnik Irene Senečić Željko Živković te dodao kako se u ovom predmetu ne odlučuje o kaznenoj, nego materijalnoj odgovornosti tuženika. Prilažio je presudu Građanskog suda u Zagrebu u slučaju Nenada Stazića za uvrede i klevete koje je iznosio kao saborski zastupnik. Podsjećam i na predmet koji se vodio pred sudom u Splitu, gdje je tuženik osporavao što je napisano na Facebooku pa je kasnije to potvrdio, rekao je Živković koji se usprotivio odgodi pripremnoga ročišta te predložio nastavak izvođenjem dokaza.

Petrina je na odvjetnikove navode odgovorio kako je to još jedan grub pokušaj manipulacije, pogotovo što se tiče presude Nenadu Staziću koja nije pravomoćna. "Stazić je to izrekao u prostorijama Sabora što može značiti i u WC-u, a ne sa govornice Sabora što je slučaj u ovom slučaju, no ta presuda još nije pravomoćna, napomenuo je Petrina ocjenivši kako opunomoćenik manipulira.

Što se tiče izrečenog na sudu u Splitu neka tužiteljica i opunomoćenik citiraju zapisnik što sam rekao, poručio je Ptrina.

Ono što sam izrekao u Saboru izrekao sam s govornice svoga radnom mjesta kao saborski zastupnik, pa treba utvrditi je li istina ono što sam govorio, jer ako je to istina, tužba je onda besmislena, istaknuo je dodavši kako odgoda nije odugovlačenje postupka.

Da je sud ažuran slučaj bi bio riješen, ustvrdio je Petrina.

Sudski savjetnik Joso Mijalić pripremno ročište odgodio je za 13. srpnja.

Petrina je u ožujku 2016. sa saborske govornice prozvao svih 13 sudaca Županijskog suda u Šibeniku ustvrdivši kako su uhvaćeni u nedozvoljenim aktivnostima do najgorih kaznenih djela. Na Općinskom sudu u Zadru vodi se postupak u kojemu i Maje Šupe tuži Stipu Petrinu zbog uvreda i kleveta na društvenim mrežama i izjava u Saboru o njezinoj korumpiranosti.