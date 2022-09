Šibenski aktivisti spasili sinoć glavatu želvu zapetljanu u ilegalnu ribarsku mrežu

Šibenski eko-aktivisti i ronioci Goran Šimić, Kristijan Grčić i Matko Čenić spasili su jučer glavatu želvu koja se borila za život na Martinskoj zapetljana u mrežu blizu Instituta Ruđer Bošković, prenosi Šibenik.in.

Kornjaču je pronašao mladi Ivan Aleksić. Pokušao je sam spasiti, ali kako mu nije polazilo za rukom, sjetio se Šimića i ekipe.

'Sritan rođendan grade...

Sinoć zove nepoznati bro 21hj, gospođa Aleksić... jeli smetam? Zapela je želva u mrižu, pokuša je spasiti moj sin, ali je ledeno i bez odjela, zva je službe, niko nije reagira pa smo se sitili tebe... Uzmem auto i opremu od prijatelja, putem skupim tog momka i napišem u grupu koće s menon... Dođem 22h, zaronim dok se Kiki obuće i vidim je zapetljanu i uvjeren da je mrtva, doša je Kiki oslobodili smo je i odnili je na obalu cili u depresiji, kad ono znakovi života... čudesno, borila se i priživila jer smo napravili sve šta su nam rekli na mobitel, tj Ivan je priča s gospođom nekom i nakon sat je doša Ukić veterinar i odnili smo je kod njega i danas putuje za Pulu živa I zdrava...

Neoznačena mriža, ilegalna i spašeno ovo posebno stvorenje... momci ovo se pamti, mriža, noć, vitar i valovi... upravo zbog ovoga često pišem šta radimo i samo iz jednog razloga, a to je upravo ovo i to je moja najveća pobjeda...

Drago mi je da ste me nazvali jer kako bi reka jedan citat...

I have no fear of losing my life - if I have to save a koala or a crocodile or a kangaroo or a snake, mate, I will save it.” ...

“My job, my mission', opisao je akciju na Facebooku Goran Šimić.

Najčitaniji članci