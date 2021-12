Šibenski Centar za gospodarenje otpadom Bikarac u koji je uloženo 245 milijuna kuna u utorak je pušten u probni rad, a ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić poručio je kako Šibenik može biti primjer ostalima koji su u fazi rješavanja pitanja gospodarenje otpadom.

Otvorenju centra prisustvovali su ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić, državni tajnik u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU Velimir Žunac, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Siniša Kukić, gradonačelnik Grada Šibenika Željko Burić te direktor Bikarca Robert Podrug.

"Danas svjedočimo otvorenju zadnje faze sustava uspostave gospodarenja otpadom na području Šibensko-kninske županije, a to je otvaranje mehaničko-biološkog postrojenja kojem je prethodila izgradnja dviju pretovarnih stanica, Pirovac i Biskupija, nabavka specijalne opreme i s ovim činom smo zaokružili kompletan sustav i imamo riješeno gospodarenje otpadom na području Šibensko-kninske županije za sljedećih 25 do 30 godina", kazao je direktor Bikarca Robert Podrug.

Projekt je realiziran sredstvima Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja koji su sudjelovali sa 72 posto, Fonda za zaštitu okoliša s 18 posto, dok su s 10 posto udjela sudjelovali Bikarac i Ministarstvo regionalnog razvoja.

"Ja bih nazvao ovo projektom budućnosti. Cijela Europa govori o očuvanju okoliša i zelenoj tranziciji. Otpad je definitivno ono što je problem suvremenog svijeta, a Hrvatska je kao zemlja Europske unije preuzela i obavezu rješavanja tog problema. Centar za gospodarenje otpadom Bikarac je primjer kako se zajedničkom suradnjom, od lokalne i regionalne samouprave pa do različitih ministarstava problem ipak može riješiti. Projekt je napravljen vrlo brzo, efikasno i jeftino. Nakon završetka Aglomeracije, drugi veliki infrastrukturni projekt je dovršen i mi smo, uz riješene prometne zavrzlame u kojima smo se zatekli, osigurali budućnost ovog grada", kazao je na otvorenju šibenski gradonačelnik Željko Burić.

Kukić: U županiji počinje nova era u gospodarenju otpadom

Siniša Kukić, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kazao je kako danas na području Šibensko-kninske županije počinje nova era u gospodarenju otpadom.

"Danas, kolokvijalno rečeno, počinje nova era u gospodarenju otpadom na području Šibenika i cijele Šibensko-kninske županije. Put do ovoga nije bio jednostavan, bilo je puno izazova u svim fazama projekta i zato čestitam svima koji su radili da se na Bikarcu izgradi ovako moderno postrojenje iako ste se u jednom trenutku možda osjećali kao Sizif boreći se s raznim procedurama, projektantima, izvođačima. No, zadovoljstvo je tim veće jer ste kamen dogurali do vrha i svi skupa možemo biti ponosni. Bikarac je prvo ovakvo postrojenje izgrađeno u Dalmaciji. Cijela županija ovime će dobiti dugoročan, kvalitetan i održiv sustav gospodarenja otpadom koji je u skladu s najvišim europskim standardima i čestitam svima na tome", istaknuo je Kukić.

Ćorić: Nema lijepe naše bez učinkovitog sustava gospodarenja otpadom

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić kazao je kako Šibenik može biti primjer ostalim gradovima koji su u fazi rješavanja problema gospodarenje otpadom.

"Gradonačelnik Burić i njegova ekipa u više navrata do sada dokazali su da ono što započnu i odrade na najbolji mogući način i u najkraćem mogućem roku. Zato nismo sumnjali da će Bikarac biti jedan od centara koji će biti prvi dovršen u drugoj turi", rekao je.

Šibensko-kninska županija od danas će, istaknuo je, biti hrvatska županija koja će otpadom gospodariti na jedan znatno bolji i optimalniji način u odnosu na najveći dio Hrvatske.

"A vi dame i gospodo iz Šibenika ćete biti primjer ostalima. Ja sam sretan jer imamo naš treći centar za gospodarenje otpadom, ali i zbog činjenice da ovaj biser Dalmacije koji obiluje zaštićenim područjima i turistička djelatnost mu je neizmjerno bitna, na ovaj način optimizira jedan vrlo važan segment funkcioniranja. Nema lijepe naše bez učinkovitog sustava za gospodarenje otpadom", zaključio je Ćorić.

Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Bikarac odvijala se u dvije faze: U sklopu prve faze projekta sanirano je i zatvoreno postojeće odlagalište te izgrađeno novo sanitarno odlagalište. U sklopu druge faze, izgrađeno je mehaničko-biološko postrojenje za obradu otpada, izgrađene su dvije pretovarne stanice, nabavljena specijalna oprema i vozila, izgrađeno je odlagalište sa sustavom odvodnje procjednih i oborinskih voda, interna prometnica, upravna zgrade s parkiralištem te trafostanica.

Trenutno se na Bikarac dovozi oko 73.000 tona otpada, od čega preko 40.000 tona komunalnog otpada. MBO postrojenje moći će obraditi i do 70.000 tona otpada godišnje.