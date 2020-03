Šifra 'U07.1': Bolovanje zbog korone prijavilo njih pet posto

U Hrvatskoj je do sad na korona virus dijagnosticirano desetero ljudi, no čak dvije tisuće građana nalazi se u kućnoj samoizolaciji, piše Jutarnji list. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje potvrdio je kako je samo 128 ljudi otvorilo bolovanje temeljem naložene izolacije. Oni koji jesu, a pozitivni su na korona virus dobili su oznaku ‘U07.1’. Za razliku od njih, osobe koje su zdrave, no iz preventivnih razloga su u samoizolaciji u sustavu su zavedene pod šiframa 'Z29.0', za izolaciju i 'Z20.9', za izloženost ili kontakt s prenosivim bolestima.

Što je izolacija?

Za oboljele - Potpuna karantena ili izolacija odnosi se na oboljele od korona virusa u kontroliranim uvjetima u bolnicama. Takvi su potpuno izolirani od vanjskog svijeta, a to znači da i jedu u tom prostoru, ali i nuždu obavljaju u istom prostoru, ali i za to ima protokol (prije nužde mora se uliti određeno sredstvo i nakon nužde mora se čekati desetak minuta prije puštanja vode). O tome su svjedočili blizanci, prvi zaraženi od korona virusa.

Samoizolacija

Sanitarna uputa - U samoizolaciju obično odlaze ljudi nakon graničnog sanitarnog pregleda. Iz strukovnog udruženja vozača prijevoznika doznali smo da se za to na granici izdaje potvrda s uputom o samoizolaciji. Takva osoba odlazi svojoj kući. Ravnatelj HZJZ-a dr. Capak rekao je da takva osoba ne bi smjela imati kontakte s ostalim ukućanima ako je ikako moguće.

Što je zdravstveni nadzor?

Javljanje epidemiologu - Svima koji su bili boravili na području zahvaćenom širenjem zaraze daje se uputa o zdravstvenom nadzoru koji može biti aktivan i pasivan. Kod aktivnog nadzora epidemiolozi osobno zovu telefonom ljude i provjeravaju imaju li bilo kakve simptome (i najmanja temperatura, kašalj, šmrcanje...). Pasivni nadzor znači da se jedanput na dan sami moraju javljati epidemiolozima.

