'Siguran sam da će Grad Zagreb moći isfinancirati svoj dio u obnovi, ali uz pomoć države'

<p>"Uz pomoć države i EU fondova i uz neke promjene u samom proračunu koje su očito potrebne jer trošimo 'šakom i kapom' jer vidite kolika je rupa (u gradskom proračunu), siguran sam da će Zagreb to moći isfinancirati", rekao je <strong>Tomislav Tomašević</strong> novinarima na Zagrebačkom velesajmu gdje se održava nastavak sjednice Gradske skupštine. </p><p>"Pomoć države će trebati Gradu Zagrebu s obzirom na limitirana sredstva jedinica lokalne samouprave pa čak i na ograničenje zaduženja jer vidimo da je Grad Zagreb vrlo blizu limita za zaduženje. S druge strane, neke cifre koje se spominju u javnosti od 15 milijardi kuna, kad bi Grad Zagreb sve financirao, kad ne bi dobio nikakvu pomoć ni države niti iz europskih fondova, to bi bio dvostruko manji iznos od toga koji se spominjao", kaže Tomašević. </p><p>Smatra da Grad Zagreb mora snositi svoj dio u obnovi, koji je samo 20 posto, a mogao je biti i veći i dobro je da nije. </p><p>Tomašević kaže se trošenje šakom i kapom u Gradu može riješiti prije svega promjenom javnih nabava jer u trećini javnih nabava u Zagrebačkom holdingu i Gradu pobijedi samo jedna firma, a jedna firma se i javi jer svi očekuju da su ti natječaji namješteni. </p><p>Uopće im se ne da niti javljati, jer znaju tko će to dobiti i onda su cijene više nego što bi trebale biti i na to idu stotine milijuna kuna godišnje, dodao je.</p><p>Isto tako, kaže, neki ugovori o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama sklopljenih na 30 godina, poput pročistača otpadnih voda, to su stotine milijuna kuna iz proračuna svake godine koje mi plaćamo povrh cijene vode koja je jako velika u Zagrebu. To treba revidirati, rekao je Tomašević. </p><p>Na pitanje očekuje li da će se do lokalnih izbora nešto promijeniti u odnosu koalicijskih partnera - HDZ-a i gradonačelnika Bandića, rekao da se HDZ pokušava na neki način ograditi od Bandića, "ali u isto vrijeme dok se ograđuju od rupe u proračunu za 2019., dižu ruke za novo zaduženje".</p><p>"Mislim da je svima jasno da su suodgovorni za to, čini mi se da su i rekli da koalicija nije u pitanju, tako da jednostavno pokušavaju napraviti što bolju poziciju za izbore, ali mislim da će i dalje surađivati", kaže Tomašević. </p><p>Rekao je da je na dnevnom redu današnje skupštinske sjednice i izvješće o poplavama, koje je predložio njihov klub, jer žele od Bandića i svih gradskih poduzeća dobili sve relevantne informacije zašto je došlo do štete kad su krajem srpnja bile ekstremne oborine.</p><p>"Da vidimo kakva je bila komunikacija između Vodoopskrbe i odvodnje i Hrvatskih voda oko retencije na Sljemenu i oko ustave Kuniščak, a isto tako da vidimo kolika je šteta nastala budući je gradonačelnik rekao da je nastala šteta samo na 80 objekata, a sada mislim da je zapravo nekoliko tisuća objekata prijavilo štetu", rekao je. </p><p>Isto tako, dodao je, da vidimo na koji način možemo takve stvari spriječiti u budućnosti, koje je stanje mreže odvodnje, koji su projekti da se unaprijedi, posebice u širem centru grada koji ima mješoviti sustav odvodnje, gdje se miješaju fekalne i oborinske vode.</p><p>Kaže da žele provjeriti i što se dogodilo s "mini aferom" kada su prije tri godine htjeli da Grad "autsorsa" privatnim poduzećima čišćenje mreže oborinske odvodnje, budući da nisu tri godine u tri pokušaja uspjeli kupiti specijalna vozila. Svaki puta je ta javna nabava bila poništena jer je Grad napravio određene greške, a Gradska skupština to je tada stopirala.</p><p>"Nadamo se da su u međuvremenu ipak kupili ta vozila i želimo vidjeti na koji način su se koristila za čišćenje mreže, jer ako nisu, onda je to isto moglo doprinijeti većoj šteti od poplava", kaže Tomašević.</p>