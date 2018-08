'Siguran sam da će s manjim PDV-om doći do pada cijena'

Ministar Zdravko Marić gostovao je u Dnevniku Nove TV, u kojem je pričao o prijedlogu nastavka porezne reforme predstavljenom na posljednjoj sjednici Vlade prije ljetne stanke. Prvo pitanje odnosilo se na dugove u zdravstvu te na prijedloge ministra zdravstva Milana Kujundžića da se trošarine na cigarete i alkohol dignu za 100 posto.

- Raspolažemo podacima koji govore o ukupnim dugovima u zdravstvu. Prošle godine s dodatnom injekcijom koju smo u okviru postojećeg limita proračuna dali, po prvi puta smo smanjili te dugove bez povećanja javnog duga. Međutim, oni i dalje postoje kao takvi. Danas su na razini oko sedam milijardi kuna i sigurno je to nešto što smo i onda apostrofirali prošle godine kada je bila ta injekcija, da to neće riješiti sav problem, nego je potrebno napraviti kombinaciju kako mjera na prihodnoj strani tako i na troškovnoj, izjavio je Marić.

U pogledu rasta trošarina na cigarete i alkohol, Marić je neodređeno istaknuo da je prevencija ipak 'glavna stvar'.

- Mislim da jedna takva mjera, izdvojeno je promatrati, ne mogu promatrati izdvojeno, ali ako je izdvojimo, naravno da uzimamo u obzir i prvi ću ja, bez obzira što nisam stručan za zdravstvo i nisam medicinski educiran, ali znam da je prevencija glavna stvar, kazao je.

No odmah je napomenuo i da bi se s tom mjerom potencirao i rast sivog tržišta.

- U isto vrijeme jedno takvo povećanje trošarina – znate da imao najdulju kopnenu granicu u Europskoj uniji, sa zemljama ne članicama EU. Govorimo i o BiH i o Srbiji. Dakle, od Županje, Slavonskog Broda sve do Imotskog i Metkovića postoji problem da se ponovno otvori tzv. sivo tržište koje smo nakon dugo godina uspjeli anulirati, odnosno svesti na najmanju moguću mjeru - izjavio je Marić.

'Nužna racionalizacija troškova'

Ministar financija zatim se ponovno vratio na dugove u zdravstvu i istaknuo da su dugovi pojedinih lokalnih bolnica sezali na preko 970 dana.

- Gotovo tri godine su bili rokovi plaćanja. Oni su sad svedeni na oko godinu dana. Ali to je još uvijek godina dana, to još uvijek nije nešto čime možemo biti zadovoljni. A i podaci kojima raspolažemo od početka ove godine ponovno pokazuju pritiske na te dospjele nepodmirene obveze', izjavio je Marić.

- Ovo što smo danas prezentirali, paket kako ga mi nazivamo, to je daljnje rasterećenje u okviru postojeće porezne reforme, jednim dijelom se naravno usmjerava na jačanje kapaciteta i prihodne strane zdravstva. U isto smo vrijeme jasno apostrofirali, uvijek ću to kao ministar financija reći, da je nužno potrebno napraviti racionalizaciju na troškovnoj strani. Ali to je nešto što mi svi skupa kao Vlada uz vodstvo i prijedloge ministra zdravstva trebamo raspraviti - podcrtao je.

Nadalje, Marić je komentirao prijedlog smanjenja PDV-a za 13 posto na određene prehrambene proizvode, kao i to da samo smanjenje ne znači nužno da će to dovesti i do nižih cijena za građane.

- Napravili smo jako puno analiza i projekcija i predložili smo ovo za što smatramo da će u okvirima ovog nastavka poreznog rasterećenja biti najviše primjetno i da će najveći sloj i najveći broj hrvatskih građana to osjetiti. Hrana, po konkretno ovom slučaju svježem mesu, ribi, voću i povrću, je nešto što u našoj svakodnevnoj košarici, bez obzira na razinu dohotka, ali poglavito za naše sugrađane koji imaju najniže dohotke, zapravo najviše je zastupljeno. Upravo ova mjera je usmjerena da se njima najviše podigne tzv. raspoloživi dohodak, da im ostane sredstava i za neke druge namjene. Međutim, pitanje svih pitanja je hoćemo li osjetiti to smanjivanje cijena. Država nema mehanizam prisile, da nekom zakonskom odredbom nekoga prisili. Međutim, tržište je poprilično konkurentno na području i trgovine, ali i općenito proizvođači ovih kategorija svježeg mesa, ribe, voća i povrća, siguran sam da će tržište odraditi svoje. To znači da će doći do pada cijena, izjavio je Marić.

'Nije bilo ultimatuma'

Na pitanje očekuje li ultimatume od koalicijskih partnera, istaknuo je kako su na tu temu održali 'jako dobar sastanak'.

- I sami su rekli da je o jednoj ovako važnoj temi kao što je porezni sustav, dobro da razgovaramo. I ovo je bila prava prilika. Mi smo danas javno prezentirali cijeli paket, ali i pokrenuli proceduru. Ide prvo prethodno mišljenje i savjetovanje, a nakon toga javno savjetovanje, ide vladina procedura, saborska procedura. Nije bilo nikakvih ultimatuma. Bila je razmjena različitih mišljenja, sugestija i preporuka, kazao je.

- Jedan segment se tiče da idemo više rasteretiti poduzetnike, drugi ide na to da se više rasterete građani. Naravno da je naša odgovornost pronaći neki optimalni balans koliko on može biti uopće optimalan u smislu poreznog sustava. S ovim prijedlogom mjera mislimo da upravo to rasterećenje, tih 2,7 milijardi kuna će se osjetiti i na rasterećenju poslodavaca, ali i na rasterećenju hrvatskih građana. Mislim da je izuzetno dobra stvar što već treću godinu za redom imamo javne financije pod kontrolom, uravnotežen proračun. Trošimo koliko uprihodujemo i ponovno smo u situaciji ne samo da razgovaramo nego i da činimo to daljnje porezno rasterećenje', zaključuje Marić.