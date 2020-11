Šikić: Nove mjere u Zagrebu donijet ćemo do kraja tjedna

Ono što smanjuje paniku, odnosno nema mjesta za paniku je što smo epidemiološku situaciju stavili pod kontrolu u smislu da nema zaostataka u epidemiološkoj obradi, rekla je zamjenica ravnatelja NZJZ

<p>Zamjenica ravnatelja nastavnog zavoda Dr. Andrija Štampar<strong> Sandra Šikić</strong> komentirala je nove mjere i epidemiološku situaciju u Zagrebu koji je danas zabilježio više od 600 novozaraženih.</p><p>Jedan od kriterija za nove mjere je i visok postotak broja pozitivnih testova od ukupnog broja testiranih. </p><p>U Zagrebu je više od 30 posto pozitivnih testova što epidemiolozima daje znak za pojačan oprez. </p><p>S velikim udjelom pozitivnih, sigurno raste i broj neotkrivenih slučajeva. </p><h2>'Do kraja tjedna će se donijeti neke mjere'</h2><p>- Treba naglasiti da se intenzivno prate trendovi, odnosno kretanje broja oboljelih. Pratimo i na tjednoj bazi. Uspoređujući podatke ovog tjedna s prošlim svakako će se do kraja tjedna donijeti neke mjere, do petka ćemo imati neke nove informacije - kaže Sandra Šikić.</p><p>Zamjenica objašnjava kako situacija nije alarmantna te da se vidi stagnacija u dnevnom broju novih slučajeva no, tjedno su još uvijek visoki brojevi. </p><p>- Ono što smanjuje paniku, odnosno nema mjesta za paniku je što smo epidemiološku situaciju stavili pod kontrolu u smislu da nema zaostataka u epidemiološkoj obradi, i to zbog dva razloga - jedan je to što smo dobili pomoć u mladim liječnicima pa stignemo više pozitivnih slučajeva obraditi, a isto tako, posebno moram zahvaliti liječnicima obiteljske medicine koji su se itekako dobro uključili u praćenje kontakata i pozitivnih osoba i na taj način stavili situaciju pod kontrolu - kaže Šikić i dodaje kako se na poziv epidemiologa sada čeka do 24 sata.</p><p>Brza antigenska testiranja u Gradu Zagrebu planiraju se, kako kaže, u COVID ambulantama u domovima zdravlja. </p><p>- Intenzivno se rade validacije, a kliničke validacije su jedan značajan i dugotrajan posao i potrebno je sagledati sa više strana da bismo bili sigurni u pouzdanost tih testova - rekla je Šikić.</p>