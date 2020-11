Stožer je progledavao kroz prste željama politike, zadnja takva je Kolona sjećanja u Vukovaru

Stožer je na proljeće uveo zabranu rada trgovina nedjeljom, na Hvaru su dopustili procesiju uoči Uskrsa, a zeleno svjetlo dobila je i Alka

<p>Znanstvenik Ivan Đikić rekao je večeras kako se Kolona sjećanja u Vukovaru treba organizirati, ali na temelju epidemioloških mjera da zaštitimo zdravlje ljudi koji su tamo, a to su većinom stariji ljudi, obitelji, ranjeni, borbi, suborci. Njih treba zaštititi i ne dopustiti dolazak tamo političarima i mnogima koji tamo dolaze radi sebe. Druga je tema za da se ukloni brojka od maksimalno 50 ljudi na okupljanju i tu odluku treba promijeniti jer nije utemeljena na zdravstvenim činjenicama i utječe na mogući gubitak zdravlja i života.</p><p>- Uz pomoć redara bit će praćeno nošenje maski i poštivanje distance. Neće biti organiziranog smještaja, a rad ugostiteljskih objekata bit će smanjen - rekao je Krunoslav Capak danas o posljednjoj odluci stožera koju mnogi smatraju spornom jer su omogućili da u njoj bude do 500 ljudi.</p><h2>Trgovine nedjeljom bile zatvorene</h2><p>A ne petkom, kad je zapravo u njima najveći promet, odnosno najviše ljudi. Tako je zaključio i Ustavni sud, na kojemu je ova odluka Stožera pala u rujnu. Što se htjelo postići pandemijskom zabranom rada nedjeljom, osim možda na mala vrata progurati tu zabranu zauvijek?</p><h2>Dopuštena bila procesija na Hvaru</h2><p>Stožer ju je dopustio jer je to ‘stogodišnja tradicija’. Sva opravdanja koja smo dosad čuli, a kojima se nekome ili nečemu progledavalo kroz prste, baš i, epidemiološki, nisu držala vodu. Tradicija je lijepa, ali pandemija nipošto nije.</p><h2>Izbori su se izborili za labave korona mjere</h2><p>Stiskalo se u izbornim stožerima, pjevalo i veselilo, aerosola, što bi rekli epidemiolozi, kao u priči. Odjednom su, uoči izbora, olabavile i granice prema susjedima, kojih je ponešto trebalo doći k nama na glasanje. A onda se postrožilo.</p><h2>Alka dobila zeleno svjetlo</h2><p>Sve je bilo na otvorenom, no svejedno - jer sad i na otvorenom moramo držati razmak od najmanje jednog i pol metra, odnosno nositi maske ako je on nemoguć. Svako progledavanje kroz prste ruši kredibilitet Stožera, i to dugo traje.</p><h2>Vukovar je - ipak Vukovar, kaže Stožer</h2><p>Pa će i tamo, unatoč epidemiološkim mjerama na snazi, biti dopušteno veće okupljanje. Koliko će još, i dokad, izuzetaka biti? Najvažnije, do kada će Stožer imati dvostruke kriterije? Zbog toga je opravdano ogorčenje građana.</p>