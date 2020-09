Sila je jaka u Sisku: U centru za svemirsku tehnologiju rade na štitu protiv svemirskog zračenja

Nakon što su više od godinu dana zapeli u crnoj rupi hrvatske birokracije, Centar za svemirsku i inovativnu tehnologiju u Sisku je spreman započeti s radom

<p>Sisak... Posljednja granica. Ovo su putovanja svemirskog centra u Sisku. Njegova misija je istraživati neobične, nove projekte, tražiti nove načine za borbu protiv svemirskog zračenja, hrabro ići gdje još nijedan Siščanin nije išao.</p><p>Sisačko-moslavačka županija, ruku na srce, nije najprosperitetniji komad Hrvatske. Štoviše, prilično je sigurno reći da su mjesta kao što su Glina, Petrinja ili Hrvatska Kostajnica jedni od najzapostavljenijih i najsiromašnijih dijelova zemlje. I zato je popriličnu buru u javnosti podigla prošlogodišnja odluka Županijske skupštine o osnivanju mjesnog Centra za svemirsku i inovativnu tehnologiju. Prijedlog je nabacio HDZ-ov župan Ivo Žinić i ostatak je, kako vidimo, povijest. </p><p>Inače, ovo nije prvi put da se u Hrvatskoj pokušava sagraditi svemirski centar. Još prije nekoliko godina najavljivalo se građenje svemirske luke u Lici, ali projekt je neslavno propao. Direktor i osnivač firme koja je trebala zakotrljati priču prijavio je da je otet i zapaljen, a projekt je stopiran. Ipak, Sila u Sisku je jaka i njihovo kozmičko čedo ide dalje. </p><h2>Sisačke staze: Nova generacija</h2><p>Porazgovarali smo s Darjanom Vlahovom, županijskim pročelnikom i privremenim ravnateljem Centra, kako bismo doznali do koje su dionice sisačkih zvjezdanih staza stigli. Nažalost, projekt je zapeo više od godinu dana i to na prvoj, administrativnoj stepenici. Svemir je možda savladiv, ali hrvatska birokracija je neumoljiva. </p><p>- Nakon stupanja odluke na snagu pristupilo se registraciji ustanove na Trgovačkom sudu. Trgovački sud je završio postupak tek u lipnju 2020. godine. Kako se radi o ustanovi koja nema uobičajeni opis aktivnosti, trebalo je malo više vremena i objašnjenja za njenu registraciju. Nakon toga se pristupilo ostalim administrativno tehničkim poslovima kao što je izrada Statuta, razvrstavanje subjekta prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, otvaranje žiro-računa, izrada pečata, ugovaranje računovodstvenog servisa i slično - informira nas Vlahov i dodaje da je njegova uloga samo sređivanje papirologije dok se ne odabere stručno vodstvo. </p><p>Naglašava kako županija nije samostalno došla na ideju pokretanja Centra, već je ona plod suradnje različitih zainteresiranih sudionika. Osim toga, kaže kako im je potporu dalo više znanstvenih i poslovnih institucija s kojima se sada pregovara o suradnji na projektima. </p><h2>Centar u prostoru bivše Domobranske vojarne</h2><p>Kakvim projektima, zanima nas. Odakle se financiraju, povlače li novac iz EU fondova? </p><p>Vlahov kaže da se još pregovara oko financijskog okvira, a nažalost, zbog dugotrajne procedure osnivanja su propustili natječaj na koji su se planirali javiti. Dobili su, dodaje, tri milijuna kuna od Europe za područje svemirskih i inovativnih tehnologija.</p><p>Dobro, a tko tu radi? Što se tu radi? Gdje rade? Kako izgleda taj svemirski centar?</p><p>Pročelnik nam kaže da su tek formalno osnovani i ponovno razgovaraju s mladim inovatorima. Kad su onomad, prije godinu dana krenuli s osnivanjem Centra, već se okupila grupa zainteresiranih, ali dio njih je odustao zbog administrativne zavrzlame. Centar je, pojašnjava Vlahov, samo dio regionalnog centra kompetentnosti koji se gradi u prostoru nekadašnje Domobranske vojarne u sisačkoj Lađarskoj ulici, a dio od gotovo 10 tisuća kvadrata rezerviran je za svemir. Dok se taj prostor ne sredi, ekipa iz Centra radi u zgradi Metalurškog fakulteta i Tehničke škole. Prije desetak dana su, kaže, održali razgovor sa zainteresiranim znanstvenicima i inovatorima i definirali plan za iduću godinu. Analizirali su aktualne projekte, natječaje i potencijalna partnerstva. </p><h2>Štit protiv svemirskog zračenja</h2><p>Ipak, ne žele izlaziti u javnost s projektima jer su još u fazi pregovora, ali ustupili su nam dio svog rada na razvoju štita protiv svemirskog zračenja. </p><p>- Mladi kolege su taj projekt osmislili kao dio svojih doktorskih disertacija i nastavit će ga razvijati u Centru. Kako i na koji način, tek se razgovara. Svoj dosadašnji rad na razvoju štita su prezentirali na konferenciji MIPRO u Opatiji prošle godine - pojašnjava Vlahov.</p><p>Projekt štita možete pogledati <a href="https://www.scribd.com/document/451276252/activeMagShielding-jkundrata-fmerzel-sarsoski-pdf" target="_blank"><strong>ovdje.</strong> </a></p><p>Po njemu, najveći problemi svemirskog centra već su savladani i već formiraju tim za rad.</p><p>- Iznenađujući je broj ljudi, znanstvenika, voditelja cetara izvrsnosti, instituta i fakulteta koji su se javili u zadnjih godinu dana i čekaju početak rada Centra kako bi svoja znanja, vještine i kontakte kroz Centar vratili svom gradu, županiji i državi. Samo s područja Grada Siska postoje dva izuzetno značajna i vrijedna znanstvenika koji su svoje karijere ostvarili u inozemstvu i zainteresirani su postati dio Centra, ne obavezno kao njegovi zaposlenici već kao vanjski suradnici, volonteri ili mentor - naglašava ponosni pročelnik. </p><h2>Siščanine, pazi da ne ideš malen ispod zvijezda</h2><p>Sisak i svemir neupućenima izgledaju kao dva pojma udaljena svjetlosnim godinama, ali Vlahov očekuje da će razuvjeriti i takve sumnjičavce. </p><p>- Kad je prije nekoliko godina županija kao svoju stratešku odrednicu pokretala projekt sjedišta gaming industrije, tada su skeptici bili nevjerni prema toj ideji, a danas se u Novskoj nalazi inkubator s više desetaka mladih poduzetnika, uređene su zgrade, kupljena je oprema kakva ne postoji u širem okruženju. Pokrenuti su u dvije škole, a naš projekt Gaming kampusa u Novskoj postao je strateški projekt Republike Hrvatske te će sigurno biti dio financijske omotnice za iduće proračunsko razdoblje Europske unije. Na isti takav način postoje skeptici i oko našeg Centra za svemirske i inovativne tehnologije, ali u kontekstu strateških odrednica Europske unije u kojoj su inovacije smještene visoko na listi prioriteta, očekujemo kako ćemo ih razuvjeriti, kao što smo to s projektom gaming industrije u Sisačko – moslavačkoj županiji - poručuje Darjan Vlahov. </p><p>Iz njegovih izjava može se zaključiti da vjeruje da je sisački svemirski centar spreman za lansiranje. </p>