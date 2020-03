Silovao biciklisticu: Presreo ju u šumi kod Bosiljeva i vezao?

Djevojka koja je u četvrtak pedalirala cestom između naselja Bosiljevo i Bosanci u karlovačkoj županiji postala je žrtva nastranog 44-godišnjaka koji ju je na cesti presreo, zatvorio u automobil, silovao i na kraju joj oteo novac.

Žrtva napada navodno je strana državljanka, a napadač ju je ugledao na šumskom dijelu ceste, nakon čega ju je, kako sumnjaju istražitelji, zavezao i silovao.

- Ne znamo točnu lokaciju napada. Mi smo čuli na drugom području da je muškarac, koji je vozio bijeli dostavni auto, u četvrtak između 11 i 12 sati presreo strankinju na biciklu negdje na cesti. Kažu da je u vozilo ubacio i ženu i bicikl te je odvezao na drugu lokaciju u šumu. Čak je jedan čovjek pričao da je iz tog vozila čuo kako žena vrišti - ispričao nam je stanovnik Bosiljeva. Navodno ju je odvezao u zabačeni pusti zaselak, koji je više udaljen od glavne ceste. Pretpostavljaju da ju je ondje vezao za stablo.

- Navodno se žena uspjela sama odvezati i pobjeći na sigurno - kaže mještanin Bosiljeva i dodaje kako je čuo i tko je mogući počinitelj, no to mu nisu mogli potvrditi.

Policija je na temelju primljene ženine prijave silovanja ubrzo uhitila 44-godišnjaka.

- Provedenim kriminalističkim istraživanjem 44-godišnjeg muškarca sumnjiče da je 5. ožujka na području nadležnosti Policijske uprave karlovačke nad jednom ženskom osobom počinio kazneno djelo silovanja, protupravnog oduzimanja slobode i razbojništva u sklopu kojeg je tijekom ovih događaja otuđio novac. Zbog sumnje u počinjenje navedenih kaznenih djela 44-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku te je uz kaznenu prijavu doveden u Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu - naveli su iz glasnogovorništva PU karlovačke.

Zbog zaštite dostojanstva žrtve te kako ne bi bila izložena sekundarnoj viktimizaciji i stigmatizaciji okoline, policija nije mogla iznositi detaljnije informacije u javnost. Ne žele otkriti niti podatke je li osumnjičeni napadao i ranije.

S obzirom na to da su ga prijavili za protupravno oduzimanje slobode, a ne otmicu, koja je po Kaznenom zakonu teže djelo, moguće je kako kriminalisti i dalje raspetljavaju što se sve odvijalo tog dana. Kao jedna od teorija koje su se pojavile je i ona da je žena trebala prijevoz ili je imala problema s biciklom. Tad je naišao osumnjičeni i povezao je, no nakon svega joj nije dao izaći. Za takvu okrutnost koja je uslijedila prijeti mu od jedne do deset godina zatvora.

Za silovanje mu sud može odrediti od tri do 10 godina iza rešetaka te još maksimalno 10 godina zato što ju je opljačkao. Odluka će ovisiti i o tome je li tijekom monstruoznog čina koristio kakvo oružje. O svemu će tome prosuditi i tužiteljstvo u Karlovcu, koje je primilo prijavu. Nakon ispitivanja 44-godišnjak bi trebao biti izveden pred suca istrage, koji će odlučivati o pritvaranju na najmanje 30 dana.