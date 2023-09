Silovao je pokćerku u okolici Zagreba. Dobio kaznu manju od minimalne jer je bio u ratu!

Nevjerojatna i teško shvatljiva presuda za 54-godišnjeg muškarca koji je u okolici Zagreba prošle godine silovao pokćerku. Iako je kazna za to minimalno pet do 15 godina, on je dobio dvije godine i šest mjeseci nepravomoćno! Kaznu dvostruko manju od minimalno propisane za to djelo sudac je obrazložio njegovim sudjelovanjem u Domovinskom ratu.

Kako piše u presudi, Županijsko sud u Zagrebu je utvrdio da je muškarac na štetu svoje punoljetne pokćerke počinio teško kazneno djelo protiv spolne slobode, odnosno što je uporabom sile s drugom osobom, bez njezina pristanka, izvršio sa spolnim odnošajem izjednačenu spolnu radnju. Bilo je to u ožujku 2022. godine u prijepodnevnim satima na adresi u prostorijama svoje obiteljske kuće u kojoj je u zajedničkom kućanstvu stanovao s izvanbračnom suprugom i s njezinom kćeri. Ušao je u subotu u kojoj se nalazila njegova pokćerka. Protiv njezine volje, a u namjeri da s njom ostvari spolni odnos ili izjednačenu spolnu radnju, najprije ju je dirao po grudima, nakon čega joj je skinuo tajice i gaćice koje je imala na sebi. Ona mu je cijelo vrijeme govorila da se makne od nje, odgurivala ga svojom rukom, pri čemu je i vrištala. Kako je žrtva prijavila kazneno djelo gotovo mjesec dana nakon što je ono počinjeno, stav je suda da je bila u strahu i da nije imala snage niti znala što napraviti.

Nevjerojatne presude

U vrijeme počinjenja kaznenog djela imala je 20 godina i živjela je u zajedničkom domaćinstvu s počiniteljem u njegovoj kući.

Sudsko vijeće je detaljno analiziralo iskaze brojnih svjedoka, a nepravomoćnu kaznu koja je upola manja od zakonskog minimuma obrazložili su ovako:

- Prilikom izbora vrste i mjere kaznenopravne sankcije sud je primijenio opće pravilo o izboru vrste i visine kazne, polazeći od stupnja krivnje i svrhe kažnjavanja, a cijeneći sve okolnosti koje utječu da kazna po vrsti i mjeri bude lakša ili teža, osobito jačinu ugrožavanja zaštićenog dobra, pobude iz koji je djelo počinjeno, prijašnji život počinitelja, njegove osobne i imovinske prilike te njegovo ponašanje nakon počinjenja djela i odnos prema žrtvi - navodi se u presudi.

- Kao olakotno je ocijenjeno da je optuženik sudionik Domovinskog rata kao pripadnik specijalne policije time da je u Domovinskom ratu sudjelovao od 1991. do 1995., nositelj je Spomenice Domovinskog rata i medalje “Oluja”. Sve navedene okolnosti dovedene u međusobnu vezu i u svojoj ukupnosti predstavljaju naročito olakotnu okolnost.

Silovanje je ispad?

Kao otegotna okolnost cijenjeno je da je optuženik kazneno djelo počinio kao osoba zrele životne dobi i kao takav svjestan značenja i posljedica svojih postupaka. Nadalje, kao otegotno je cijenjena upornost optuženika u činjenju kaznenog djela kada usprkos protivljenju žrtve i traženju da ju pusti, pa time jasno izraženom njezinu protivljenju, nastavlja s činjenjem kaznenog djela - obrazlaže sudsko vijeće zagrebačkog Županijskog suda.

Naveli su da je sud primijenio odredbe o ublažavanju kazne zato što smatraju da je ovo što je napravio tek svojevrstan ispad.

- Naime, imajući na umu da je optuženik u dobi od 54 godine i da nije imao drugih kažnjivih ponašanja, ovo kazneno djelo predstavlja životni eksces. Kaznu zatvora u trajanju dvije godine i šest mjeseci sud smatra primjerenom - navodi se u presudi koju potpisuje sudac Dražen Kevrić.

Smanjuju kazne pedofilima jer su bili u ratu

Prije dvije godine Visoki kazneni sud smanjio je kaznu dubrovačkog Županijskog suda u slučaju 48-godišnjeg muškarca osuđenog za spolno zlostavljanje šestogodišnje djevojčice. Smanjili su mu kaznu s 14 na 11 godina jer je, citiramo 'prvostupanjski sud podcijenio značenje olakotnih okolnosti i propustio cijeniti činjenicu da je osuđenik sudjelovao u Domovinskom ratu'.

Kazneni sud Republike Hrvatske u Vijeću za mladež, koji je smanjio kaznu pedofilu, bio je sastavljen od sutkinja Sanje Katušić-Jergović, predsjednice Vijeća te Ljiljane Stipišić i Sande Janković.