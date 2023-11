Silovao je prijateljicu koju poznaje od djetinjstva pa su ga osudili na pet godina zatvora

Muškarac (48) je 18. srpnja 2022. u vremenu od 1 do 4,50 sati u unajmljenoj sobi u kojoj je stanovao u Zaghrebu, za vrijeme dok je sjedio na kauču bez odjeće i pokriven dekom, a žrtva sjedila na stolici pored kauča, zatražio da sjedne pored njega kako bi joj pokazao video koji je snimio prilikom njihovog zajedničkog posjeta kafiću.

Kada je ona sjela pored njega maknuo je deku kojom je bio pokriven te prijateljicu primio za ruku, a kada je ona pokušala ustati, povukao ju za ruku nazad na kauč, te u cilju zadovoljenja svojeg spolnog nagona tražio da ga oralno zadovolji protivno njezinoj volji, iako je ona vikala, tražila da ju pusti i otimala se primorao na oralni seks.

Žrtva, koja je tada živjela s partnericom i nije imala spolne odnose s muškarcima, vikala mu je "To sam ja, ja sam tvoja sestra ovo je silovanje", na što je optuženi odgovorio: "Ma kakvi, nije to nikakvo silovanje". Na pitanje branitelja optuženika zašto se je družila s optuženim odgovorila je zato što ga poznaje od djetinjstva, bili su prijatelji, on je njoj bio kao brat, a ona njemu kao sestra,

a poznaju ga i njeni roditelji.

Muškarac, koji je tijekom suđenja izjavio da se ne smatra krivim te se branio šutnjom, nepravomoćno je osuđen na pet godina zatvora, a sud mu je izrekao i obvezna mjera liječenja od ovisnosti u trajanju od tri godine.