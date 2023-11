Šokantna presuda: Silovao je i ozlijedio bivšu. Kazna mu je niža jer je rekao - oprosti?!

Muškarac (38) početkom lipnja došao je u podstanarski stan bivše cure. Zaključao je vrata i odbio je pustiti van rekavši joj: "Sad ću te je.... za kraj" te je silovao unatoč tome što je odbila spolni odnos, opirala se, odgurivala ga nogama i rukama te plakala, govorila i ponavljala neka je pusti na miru i neka to ne čini.

Za silovanje, za koje je zakonom zapriječena kazna od pet do 15 godina zatvora, dobio je tri godine i osam mjeseci, no osuđen je i zato što je te iste večeri ozlijedio bivšu curu te jer je cijeli mjesec dana prije ovoga napada na javnim mjestima vikao i vrijeđao bivšu. Govorio joj je da je "štraca, kurva i smeće" te joj stavio kuhinjski nož dužine oštrice 30 cm blizu vrata, a onda ga stavio i sebi pod vrat. Tako je počinio kazneno djelo nasilja u obitelji. Za to nedjelo dobio je 11 mjeseci zatvora, za nanošenje ozljeda sedam mjeseci zatvora, pa mu je izrečena jedinstvena kazna od četiri godine i šest mjeseci iza rešetaka, objavio je portal Dalmacija danas.

Kod određivanja visine kazne vijeće Županijskog suda u Splitu vodilo je računa o olakotnim i otegotnim okolnostima. Olakotnim su mu cijenjeni prijašnja neosuđivanost, što je tijekom suđenja sve priznao i korektno držanje, ali posebno činjenica da je od bivše djevojke zatražio oprost, ispričao se i izrazio kajanje još i prije nego što je sudski postupak započeo.

Pokajao se ili odglumio?

Suci su očito povjerovali da je to napravio iskreno, a ne po naputku odvjetnika kako bi si smanjio kaznu. Ostaje vidjeti što će reći viši sud. A kao olakotne okolnosti kod odlučivanja o visini kazne silovateljima prolazi zaista svašta. Kako smo pisali, uzimaju dob silovatelja pa je nekad olakotno to što je mlad, a nekad jer je star, uzima se u obzir i ako ima maloljetnu djecu, makar je isto takvo dijete - silovao. Bitna su i odlikovanja, sudjelovanje u ratu, teško zdravstveno stanje, makar u puno gorem stanju iza njega ostaje - žrtva.

Tako je u listopadu 2003. u Osijeku muškarac osuđen na četiri godine zbog silovanja 17-godišnjakinje, pri čemu je i ranije silovao drugu maloljetnicu. Kao olakotna okolnost za manju kaznu iznijeta je činjenica što je silovana pila u društvu sa silovateljem, što je pobjegla iz odgojne ustanove i svojim "lakomislenim ponašanjem pridonijela onome što se dogodilo".

Oženjeni muškarac sa zadarskog područja je pak 2015. namamio, zaveo, a onda i seksualno iskoristio 12-godišnju susjedu. Optužen je za kazneno djelo spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, no na Općinskom sudu u Zadru mu je "odrezana" - uvjetna kazna od godine dana. Olakotno - dotad je bio neosuđivan i ima dvoje malodobne djece. Žrtvi je bilo, podsjetimo, 12 godina. Drugostupanjski je ipak osuđen na zatvor - od godine dana.

Silovanje pokćerke životni eksces!?

Učestalo se događa i da se silovateljima kod izricanja presude kao olakotna okolnost uzima sudjelovanje u Domovinskom ratu. Zadnji takav slučaj bio je prošli mjesec kad je muškarac (54) nepravomoćno osuđen zbog toga što je u okolici Zagreba prošle godine silovao 20-godišnju pokćerku. Upao joj je u sobu, dirao ju je pa joj na silu skinuo tajice i gaćice. Odgurivala ga je i vrištala. Dobio je 2,5 godina zatvora. Kao naročito olakotna okolnost uzeto je to što je bio sudionik Domovinskog rata kao pripadnik specijalne policije te da je nositelj Spomenice Domovinskog rata i medalje Oluja. Sud je u ovom slučaju primijenio odredbe o ublažavanju kazne označivši silovanje kao životni eksces!

Sudjelovanje u Domovinskom ratu i to ni u bilo kojem načinu i okolnostima nije činjenica koja bi, po meni, utjecala na visinu kazne, rekao nam je sudac, sudionik Domovinskog rata.

- Upravo suprotno, sudjelovanje u Domovinskom ratu nameće druge standarde i čišći, jasniji odnos prema dobru i zlu - smatra sudac Visokog kaznenog suda Ivan Turudić, koji je također bio sudionik Domovinskog rata.

Ipak, ističe kako postoje kaznena djela gdje braniteljski status može biti olakotna okolnost.