'Silovatelji će dobiti minimalno tri godine zatvorske kazne'

Strože kazne za nasilnike i silovatelje, ali i ubrzavanje postupaka srž je izmjena paketa kaznenog zakonodavstva koje je Vlada uputila u Sabor.

- Uz strože kazne, važno je da i ti postupci budu brži, jer ako se vode presporo, imamo ozbiljan problem - rekao je ministar Dražen Bošnjaković.

Novost je i da će status službene osobe dobiti socijalni radnici i učitelji. Iz zakona se briše kazneno djelo spolnog odnosa bez pristanka i ono će ubuduće predstavljati kazneno djelo silovanja.

- Borba protiv svih oblika nasilja nije samo borba pravosuđa i MUP-a, nego svih ostalih koji trebaju utjecati na drukčiju atmosferu u društvu da do nasilja ne dođe - kaže.

Premijer Andrej Plenković očekuje da će paket zakona dobiti široku potporu u Saboru.

- Ove izmjene smatram velikim iskorakom - rekao je premijer i zahvalio svima na angažmanu u pokušaju rješavanja ozbiljnog problema u društvu.

Novost je da se ukida i kazneno djelo “teškog sramoćenja”, što premijer smatra doprinosom slobodi medija, ali se zasad ne razmišlja o ublažavanju kazni za klevetu i uvredu.

1.

Nasilje u obitelji

Prema važećem zakonu, propisana zatvorska kazna za ovo kazneno djelo je do tri godine, a to znači da je za ovo kazneno djelo moguće izreći najnižu kaznu zatvora od tri mjeseca. Ista kazna sad vrijedi i za teške ozljede prema bliskoj osobi.

Prijedlog je da se za nasilje u obitelji i teške ozljede minimalna kazna zatvora s tri mjeseca poveća na godinu dana. Najveća izrečena kazna zatvora u navedenim slučajevima i dalje ostaje tri godine.

2.

Sakaćenje ženskih spolnih organa

Kažnjava se zatvorom od 6 mjeseci do 5 godina, a ako je riječ o bliskoj osobi, od 1 do 8 godina. Za tešku tjelesnu ozljedu kazna je od 1 do 8 godina, a za osobito tešku od 1 do 10 godina.

Ubuduće se za ova kaznena djela predlažu veće minimalne kazne, dok maksimalne ostaju iste. Minimalna kazna za sakaćenje ženskih spolnih organa, tešku i osobito tešku tjelesnu ozljedu bila je godinu dana zatvora.

3.

Bludne radnje

Važećim zakonom za ovo kazneno djelo propisana je kazna zatvora do godinu dana, a to znači da je za njega moguće izreći i minimalnu kaznu od tri mjeseca zatvora. Ista kazna vrijedi i za spolno uznemiravanje.

I dalje će se za bludne radnje i spolno uznemiravanje moći izreći najmanja zatvorska kazna od tri mjeseca, ali povećava se maksimalna kazna. Tako bi ona ubuduće bila dvije godine zatvora.

4.

Silovanje

Spolni odnos bez pristanka kažnjava se sa šest mjeseci do 5 godina. Silovanje podrazumijeva uporabu sile ili prijetnje i kažnjava se s jedne do 10 godina zatvora. Kazna za počinitelja, koji je bio u otklonjivoj zabludi oko postojanja pristanka, je od 6 mjeseci do 5 godina.

Spolni odnos bez pristanka postaje silovanje, a najmanja kazna zatvora ubuduće će biti godinu dana. Za silovanje uz uporabu prijetnje ili sile minimalna kazna zatvora raste s jedne na tri godine.

5.

Prekršajne odredbe

Za onoga tko počini nasilje trenutačno je novčana kazna od 1000 kuna ili do 90 dana zatvora. Primjerice, za nasilje počinjeno na štetu djeteta novčana kazna je 10.000 kuna ili najmanje 45 dana zatvora, dok su kazne za ponavljanje prekršaja veće.

Novčana kazna za nasilje bila bi 2000 kuna. Za nasilje nad djetetom novčana kazna raste na 12.000 kuna ili u zatvor na najmanje 70 dana.