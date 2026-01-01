Silvestarska tradicija u Osijeku: Već 47 godina igraju utakmicu na Staru godinu na ledini...

Kada su još 1978. godine doselili u tek izgrađeno stambeno naselje u Dragonjskoj ulici u Osijeku i odlučili organizirati okupljanje na staru godinu kako bi se svi međusobno upoznali, stanari toga dijela Osijeka nisu slutili da su tada započeli tradiciju koja će trajati dugih 47 godina. Odigrali su utakmicu na travnatoj ledini ispred svojih zgrada i počastili se pićem i kolačima koje su svi donijeli. Kako su se tada svi sjajno zabavili, svake slijedeće godine odlučili su učiniti isto, a pridruživali su im se i stanari okolnih ulica. Kroz godine su im se pridruživale i nove generacije pa je ovo susjedsko druženje preraslo u tradicionalnu Silvestarsku utakmicu u Dragonjskoj.

"Silvestarska utakmica preživjela je sve promjene tijekom desetljeća. Igrala se čak i u teškim vremenima Domovinskog rata, nastavila se unatoč generacijskim smjenama, selidbama, društvenim previranjima i osobnim sudbinama. Duh zajedništva održao se kroz prijateljstva i osjećaj pripadnosti pa svake godine na utakmicu i druženje dođu i oni koji su iz naselja odselili. Danas to više nije samo sportski događaj nego prava mala fešta susjedstva na koju su svi dobrodošli jer sve je puno zabave i smijeha" kaže nam Melita Berečić, jedna od organizatora ovoga događaja.

Foto: Dražen Jurmanović

Na Silvestrovo se u Dragonjskoj okupi više od stotinjak ljudi, svih naraštaja, djedovi koji su nekada igrali tu utakmicu, a sada ju igraju njihovi unuci. Na improviziranom nogometnom terenu koji je zahtjevan i neravan, ravnopravno sudjeluju i žene i muškarci. Prije nekoliko godina sa njima su igrale i Lorena Balić i Matea Bulut, nogometašice ŽNK Osijek, ali sada imaju profesionalne ugovore pa više ne smiju igrati u kvartu, ali dođu kao navijačice. Ove godine dobili su novu golmanicu pa su ženske snage sve jače. Utakmica se održava bez obzira na vremenske prilike i hladnoću. U 47 godina nisu je propustili odigrati niti jednom!

Igraju se dvije utakmice, veterani protiv juniora, a potom djeca. Svako poluvrijeme traje 20 minuta. Pravila su jednostavna, prilagođena sudionicima. Navijanje je glasno i brojno, a imaju i VAR, doduše simbolični, ali veoma učinkovit.

"Naravno, VAR su susjedi koji nas gledaju s balkona i sve vide. Njima ništa ne promiče" kažu sudionici.

Naravno da je svima najdraže 'treće poluvrijeme', kada se u podignutom šatoru svi okupe oko bogate trpeze s hranom i pićem, domaćim delicijama koje za tu prigodu svi pripreme i donesu.

"Svake godine rado sudjelujem jer se ovako pokazuje ljubav i pripadnost prema svom naselju i gradu. Volim što poznajem sve ljude u svom naselju. Toga nema baš svugdje. Nadam se da će se tradicija nastaviti još dugo" kazao je Josip Malovčak, jedan od mlađih sudionika Silvestarske utakmice u Dragonjskoj.

"Nije lako igrati po ovakvom terenu, bez opreme i po hladnoću, a i stariji svake godine pokažu da su još uvijek čvrsti i jaki na terenu. Ipak smo ih pobijedili 5:3" kaže Josip Kraljević.

Foto: Dražen Jurmanović

Kvart u Dragonjskoj ulici u Osijeku pokazuje da mali kvartovi kriju velike priče.