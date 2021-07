Simba se sasvim aklimatizirao na novu sredinu, rekao nam je Zlatko Budin, vlasnik budućeg zoološkog vrta smještenog u šumi kraj Križevaca.

Budin nam je rekao da mladi sibirski tigar Simba ima tri godine i oko 150 kilograma. Simba je, naime, došao iz Slovačke, preko Hvara, gdje je neko vrijeme proveo kod ugostitelja Ivana Gospodnetića.

POGLEDAJTE VIDEO Simba je s Hvara došao u Križevce

- U Hvaru je Simba imao dobar smještaj, ali ipak kod mene, podno Kalnika, mu je puno prirodniji ambijent, jer moji tigrovi žive okruženi šumom, a to je ipak prirodno stanište za najveće mačke na svijetu. Tu mu društvo prave dvije starije mačke njegove vrste, pa je i to jedan od razloga što je on dopremljen kod mene - kaže Budin, koji desetljećima vodi brigu o sibirskim tigrovima, koji su najveće mačke na svijetu i njihova težina doseže i do 450 kilograma.

Simba je postao poznat kad je prije nekoliko dana na trajektu koji je polazio s Hvara na obalu u autoprikolici otkriveno da se nalazi sibirski tigar. Budin nije išao osobno po mačku, ali je, kako nam govori, sve bilo u skladu s uvjetima koji su potrebni kod transporta ovakve vrste. A prikolica, naglašava, svojom je veličinom bila dovoljna te nam kaže da je u prikolici bila i klima, dok su svi papiri, kaže, uredni.