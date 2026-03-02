Obavijesti

Simbolika: Posjet Ivana Anušića Izraelu je dio njegove ambicije za prevlast u vodstvu HDZ-u

Piše Ekspertni tim Expressa,
NOVI EXPRESS Manja neslaganja između predsjednika države i vlade oko moguće vojne suradnje s Izraelom zapravo su beznačajna. Puno je važnija simbolika za unutarnju uporabu u HDZ-u

Admiral

Posjet ministra obrane Ivana Anušića Tel Avivu događa se u trenutku u kojem vrhovni zapovjednik Zoran Milanović ponavlja da vojna suradnja s Izraelom nije tehničko nego političko i moralno pitanje. Dok Vlada traži tehnološke kanale i diskretne aranžmane, Pantovčak podsjeća da država ne kupuje samo sustave nego i reputaciju, savezništva i poruke koje tim sustavima odašilje. U njihovim kroničnim trzavicama – od Ukrajine do imenovanja generala – izraelska epizoda postaje nova fronta, ali ovaj put s ozbiljnom strateškom pozadinom.

