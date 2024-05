Simpatični dvojac sa zadarskih ulica se rastaje: Vlado i Dado radili su zajedno čak 41 godinu

Malo ljudi zna tko je Dado, a tko Vlado, pa smo mi za sve Dado Vlado, zadarski brend!, kroz smijeh govorio Ante Miočić, veseli 65-godišnjak kojeg zna cijeli Zadar po nadimku Dado, a koji je sada odlazi u mirovinu. Dado i Vlado sastali su se kao duet, vozač i radnik gradskoga komunalnog poduzeća prije više od trideset godina. Postali su i tako nerazdvojni prijatelji i kolege, i obojici je teško. Rijetko se u životu viđa ovakva lojalnost. Čak su i novac koji je najčešće pronalazio Dado, dijelili. Ako se nije našao vlasnik.

- Mobitele, potpuno nove stvari koje rade, odjeću, i to nenošenu, to sam našao u smeću, ne sramim se, cijeli život sam u ovom poslu i sve je zapravo prebrzo prošlo - sjetan je Dado jer rutina na koju je navikao ne postoji više.

- Zovem sad Vladu ujutro da ne zakasni na posao. Eto što radim. Nikad nije zakasnio, pa je red da se tradicija i održi, jednostavno za nas se oduvijek znalo da smo vrijedni i odgovorni. Iskreno, razmišljao sam da ostanem i na 4 sata, no kako bude, sad se tek učim kako biti bez Vlade, objasnio je Dado koji cijeli radni vijek je bio zapravo i osuđen na kolegu Vladu, naime, nikad nije položio vozački ispit.

- Mi smo se našli, ja sam vozio, on je praznio kante, ali kako je to sve samo ne lako, pomagao sam mu i u tom. Kad je zapeo životno i tu sam bio za njega, postali smo kao braća i to je zaista tako. Svako jutro smo pili kave prije posla, ali nikad nas ne biste vidjeli po kafićima. Mi smo uvijek radili - kazao je Vladimir Bratović (61) koji ima nekoliko godina do mirovine. Do tada, dobio je novoga kolegu, koji je, tvrdi nam, također dobar radnik i pozitivac.

Dobili nagradu grada Zadra

No dvojac sa zadarskih ulica, koji ponosno ističe da je dobio nagradu grada Zadra “Nasmiješeno sunce”, nebrojeno je mnogo izjava dao o svom poslu, a smislio je još jedan plan.

- Zapravo nas svi znaju da se vozimo po gradu, a kako sad više Dade nema na poslu, ozbiljno razmišljamo da kupimo ili nabavimo neki kamionetić, skupljamo smeće, a ako to nije moguće, samo ćemo se voziti po gradu - ozbiljan je Vlado, koji ne želi ostati bez prijatelja.

Ima Vlado obitelj, i to četvero djece, no Dado mu se uvukao pod kožu jer je samac, pa je posao bio velik dio njegova života.

- I sad kad je službeno stigla mirovina, još pogledam je li sve oko kanti čisto, posao je to koji vam uđe u krv, zna Vlado još se šaliti na Dadin račun.

Cijeli radni vijek su radili na zadarskom Poluotoku i kažu da ne bi mijenjali Zadar ni za New York. Zadnje kante su ispražnjene, od ponedjeljka dolazi nova ekipa. A Dado i Vlado s osmijehom tvrde građanima koji ih pozdravljaju: nije ovo zbogom nego samo doviđenja.