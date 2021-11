- Ovo je nevjerojatno i apsurdno. Tek sad kad sam na funkciji, vidim da je političaru sve na dlanu ako hoće biti pokvaren i koruptivan i ovaj odbačaj samo to dokazuje. Ako hoćeš ići protiv lošeg sustava, on će vam uzvratiti udarac i smisliti način da zamaže oči javnosti i da zamagli korupciju. Ne znam i bojim se kako će ova zemlja naprijed. I kakvu to poruku šalje USKOK prema svima onima koji žele prijaviti kriminal – kaže prilično razočarano gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić.

Kako smo već izvijestili, USKOK je odbacio njegovu prijavu protiv HDZ-ova saborskog zastupnika Žarka Tušeka i bivšeg gradonačelnika Oroslavja Emila Gredičaka. U siječnju ove godine, njih dvojica su se sastali sa Šimunićem koji je tada bio gradski vijećnik u tom zagorskom gradiću. Izložili su mu svoj plan. Šimunić će ići sa svojom nezavisnom listom, Tušek nudi i skriveno financiranje kampanje Šimuniću. HDZ i Šimunić neće javno surađivati, niti biti u koaliciji prije izbora, ali hoće poslije. Afera je dobila ime "Kaj bi štel biti?" nakon što su 24sata ekskluzivno objavili snimke tog sastanka koje je napravio Šimunić. Tušek i Gredičak su ga otvoreno pitali što želi zauzvrat. Može biti ravnatelja parka prirode Medvednica, neke druge ustanove, što već želi.

Šimunić je sve snimao. Podijelio s javnosti i sve prijavio USKOK-u. USKOK je nakon skoro 10 mjeseci odbacio prijavu s neobičnim obrazloženjima. Tvrde da kaznenog djela potkupljivanja vijećnika nije bilo jer Šimunić tad nije bio županijski vijećnik. Kažu i da nakon razgovora HDZ-ov dvojac nije učinio "nikakve konkretne radnje u pravcu pogodovanja nezavisnom vijećniku u gradskom vijeću Oroslavja".

Šimunić ih je prijavio odmah sljedeći tjedan USKOK-u, pa bi stvarno bilo čudno i da su nastavili u istom pravcu.

- To što ja nisam bio županijski vijećnik tada ne znači da oni nisu nudili pozicije, htjeli me podmititi i ne znači da nisu krivi. Na kraju, sada sam županijski vijećnik i to pokazuje da su imali dobar predosjećaj, samo su se na krivog namjerili. U zemlji gdje je uhljebljivanje javna tajna, netko mi nudi da budem ravnatelj, žele me podmititi radnim mjestom, sada ispada da to nije kazneno djelo. I još tvrde da nisu kasnije pokušavali, nakon što je USKOK pokrenuo izvide. Pa nismo mala djeca, da im USKOK da pec-pec po prstima, a oni sutra opet učine isto. Želim vjerovati u institucije ove zemlje, ali iskreno sam razočaran – zaključuje Šimunić.