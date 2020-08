Sin je ugušio svoju majku? 'On je oduvijek bio problematičan'

Mještani kažu kako su u večernjim satima primijetili policijska vozila koja su dolazila i odlazila, a na kraju su odveli i sina. Iz PU osječko-baranjska potvrdili su kako se radi o 61-godišnjaku

<p>Možemo potvrditi da je 85-godišnjakinja pronađena mrtva i da sumnjamo na ubojstvo, rekli su nam u PU osječko-baranjskoj u petak.</p><p>Potvrdili su i da za ubojstvo sumnjiče 61- godišnjaka kojeg su priveli na kriminalističku obradu.</p><p>Mještani Normanaca rekli su nam u petak kako sumnjaju da je sin, kojeg znaju po imenu Dragiša, ali ne znaju je li mu to pravo ime, ubio majku u njihovoj obiteljskoj kući. Radi se o čovjeku koji je, tvrde, uvijek bio problematičan.</p><p>- On je bio zapostavljen. Uvijek je radio probleme. Mislim da ne možete pronaći osobu u ovoj ulici s kojom dotični nije imao problem - rekla nam je mještanka koja je željela ostati anonimna.</p><p>Navodi i kako je znao izaći na ulicu i masturbirati, a jednom od mještana obavio je i veliku nuždu ispred kućnog praga. Zgroženi takvim prizorom mještani su ga često prijavljivali policiji.</p><p>- Najgore je što je to radio pred našom djecom - dodala je mještanka. Neslužbeno smo doznali i kako su mještani čuli da je sin majku maltretirao i da je pronađena mrtva s masnicama po tijelu i tragovima gušenja. Policija je događaju pristupila izuzetno oprezno te su u četvrtak, kad je pronađeno tijelo, čitav slučaj vodili kao sumnjivu smrt.</p><p>Mještani kažu kako su u večernjim satima primijetili policijska vozila koja su dolazila i odlazila, a na kraju su odveli i sina. Iz PU osječko-baranjska potvrdili su kako se radi o 61-godišnjaku za kojega se sumnja da je počinio ubojstvo. Kriminalističko istraživanje kojim istražitelji nastoje utvrditi sve okolnosti nedjela kao i motiv počinitelja do zaključenja ovog izdanja nije bilo dovršeno. Mještani su ispred kuće u kojoj se dogodilo ubojstvo zapalili lampione.</p>