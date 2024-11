Sin jednog od najbogatijih ljudi na svijetu: 'Odrastali smo uz milijardera, a nismo to znali...'

Peter Buffett je najmlađi sin investicijske legende i jednog od najbogatijih ljudi na svijetu - Warrena Buffetta. Ljudi se obično iznenade kad čuju čiji je sin, uz riječi: "Ali ti si tako normalan!", izjavio je sam Peter prije nekoliko godina. Ova 'normalnost' kojoj se ljudi čude u biti nije nimalo iznenađujuća kad čujete kako je izgledalo odrastanje uz jednog od najbogatijih ljudi na svijetu.

- Dok smo odrastali, nismo imali pojma što moj tata radi. To nam je bilo prilično misteriozno - prisjetio se svojevremeno najmlađi od troje Buffettove djece.

Za njih je Warren bio - samo tata.

Foto: Profimedia

- Kad je moja sestra trebala ispuniti neki obrazac u četvrtom ili petom razredu, na temu što joj rade roditelji, napisala je da se tata bavi 'analizom sigurnosti', a svi su pretpostavili da to znači da provjerava alarmne sustave i slično - priča ovaj skladatelj, glazbenik i pisac.

Nije da otac nije posao donosio kući, ali djeci je te puste papire bilo preteško shvatiti. Gdje i ne bi, u njima se ni većina odraslih ne bi snašla...

- Kad ste dijete, pitate se što znače svi ti brojevi na papiru? I što je točno burza i prodaja i kupovina dionica i sve te stvari? Tako da mi stvarno nismo ništa razumjeli - pričao je Peter.

U kućanstvu Buffetta, pričao je Peter, uvijek se živjelo normalno i skromno.

- Šetao sam do škole (javne)... Imao sam istu učiteljicu iz engleskog kao i moja mama - kaže Peter i pokušava dočarati kako su njegovi roditelji financijske uspjehe uvijek držali negdje u pozadini. Daleko od djece...

Nije ni čudo što Peter i njegov brat i sestra nisu imali predodžbu o očevoj zaradi, kad znamo da su odrastali u, za američke prilike, normalnoj i običnoj kući s pet spavaćih soba u Omahi, koju je Warren kupio za 31.500 dolara. Lijepa je to kuća, ali ne i najveća, najbolja u kraju... Mogao si je Warren priuštiti i nešto puno grandioznije i luksuznije...

Trebalo je više godina da Peter konačno shvati što je točno njegov otac radio.

- Postepeno sam dolazio do te spoznaje... Mislim da sam imao oko 25 godina kad sam napokon saznao. Istina je uvijek bila tu negdje, ali nismo odrastali okruženi bogatstvom - pričao je Peter.

Buffett stariji i dalje je poznat po tome što vodi vrlo prizeman, tj. skroman stil života. I danas živi u istoj kući u kojoj su mu odrasla djeca, te radije ima preklopni nego pametni mobitel, pisao je Business Insider. Bogataš također najradije provodi većinu dana čitajući, što je navika starija od njegovog 66-godišnjeg sina:

- Uvijek je puno čitao, kao i danas. I reći ću vam da ako danas uđete u našu kuću, vidjet ćete istu stvar koju biste ugledali 1965. godine. On jednostavno živi u skladu sa samim sobom i ne treba promjene. To je upravo nevjerojatno - kazao je Peter prije koju godinu.

Tko je Peter Andrew Buffett.

Najmlađi sin Warrena Buffetta rođen je 1958. godine. Profesionalni je glazbenik i kompozitor. Komponirao je glazbu za filmove, TV emisije i reklame. Najpoznatiji je po svom radu na soundtracku za film "Ples s vukovima" iz 1990. godine, koji je osvojio više prestižnih nagrada.

Njegova "NoVo Foundation," koju vodi sa suprugom, bavi se podrškom inicijativama za prava djevojčica i žena, kao i obrazovnim projektima. Peter se također bavi pisanjem i autor je knjige "Life Is What You Make It", u kojoj dijeli svoja razmišljanja o smislu uspjeha, životnim vrijednostima i sreći.

Za razliku od mnogih koji potiču iz bogatih obitelji, Peter Buffett javno zagovara skroman način života i vjeruje da bogatstvo treba koristiti za opće dobro. Peter često ističe da mu je želja promijeniti svijet na bolje i da njegov rad u NoVo Foundationu reflektira njegovu posvećenost društvenim promjenama. On smatra da svako ima potencijal da doprinese društvu i koristi svoj utjecaj kako bi inspirirao druge na pozitivan utjecaj...