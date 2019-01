Sin Josipa Đakića objavio sliku ustaše koji drži glavu četnika

Društvenim mrežama proširila se sramotna fotografija ustaše koji u ruci drži odrubljenu glavu pripadnika četničkih postrojbi, kojom Ivan Đakić, sin HDZ-ovog saborskog zastupnika Josipa Đakića "čestita" Božić pravoslavnim vjernicima.

- Ako to nije govor mržnje, onda ne znamo što je. Pozivamo nadležne institucije da reagiraju jer ovo je još jedan od nedopustivih činova! - pozvao je Forum mladih SDP-a i podijelio na Twitteru spornu fotografiju.

Zastupnik Josip Đakić (HDZ) samo je kratko proučio kako to ne želi komentirati, napominjući kako sin ne živi s njim te da o svemu tome pitamo njegovog sina.

- Objavu sam slučajno podijelio te je obrisao nakon minute. Nisam nacionalist i ispričavam se. Želim im sretan Božić. Stvarno mi nije bila namjera nikoga uvrijediti. Imam puno prijatelja Srba, čak i poslovnih partnera s kojima sam u super odnosu - kazao nam je Ivan Đakić.

'Neću prljati ruke, platit ću nekog...'

Đakić mlađi u javnosti se "proslavio" krajem listopada 2018. kada je novinar Ivan Žada za Index ispričao kako mu je ovaj prijetio smrću.

"Mlađi sin Josipa Đakića pred desetak svjedoka zaprijetio je da će me ubiti. Rekao je: 'Onog Žadu ću zatući, ali ne moram ja prljati ruke. Platit ću, znam već i koga u Zagrebu da to napravi umjesto mene.' Rekao je to pred više ljudi u kafiću koji su mi to ispričali. Nije prvi put da mi prijete, ali prvi put imam svjedoke koji su me odmah nazvali i sve mi prepričali. Nije ugodno", rekao je Žada i dodao da se sve odvijalo na šanku jednog popularnog kafića u Virovitici.

Đakićev sin, dodao je Žada, pri prijetnjama se pozivao na oca.

Nakon što su mu svjedoci javili za prijetnju i nakon što je kod javnog bilježnika u prisustvu odvjetnika ovjerio izjavu, Žada je nazvao Đakića kako bi mu, priča nam, poručio da nitko nema pravo prijetiti njemu ili njegovoj obitelji, pa tako ni njegov sin.

Ivan je vlasnik hotela

Žada je kasnije potvrdio da je DORH protiv Ivana Đakića podignuo optužnicu zbog prijetnji.

Ivanu Đakiću su 22 godine. Vlasnik je hotela u Pitomači iza kojeg stoji tvrtka Đakić Thim d.o.o.