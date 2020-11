'Sin mi je nakon nesreće jedva ostao živ. Bolnica ga je odbila, za njih je on pretežak pacijent'

Sada 32-godišnji Mario nastradao je pred kraj veljače prošle godine. Zadobio je tada teške ozljede glave, a doktori ga pregledaju i kažu da je njegovo liječenje završeno. Ali nije...

<p>Prije dvadeset mjeseci Marijeva majka Snježana nije mogla ni zamisliti da će njen, uvijek nasmijani sin, doživjeti tešku prometnu nesreću nakon koje je jedva ostao živ.</p><p>Obitelj Hadić iz Vukovara koja je prije pet godina izgubila stup obitelji, muža i oca, koji je umro od raka želuca, ponovno je doživjela šok saznavši za nesreću i posljedice koje je Mario zadobio u teškoj prometnoj nesreći. Sada 32-godišnji Mario nastradao je pred kraj veljače prošle godine.</p><p>- Moj sin sletio je s ceste, udario u jedno drvo te se odbio i udario u drugo nakon čega je ispao iz osobnog automobila - prisjeća se sa suzama u očima Snježana nemilog događaja i sadržaja koji je pisao u policijskom izvješću.</p><p>Mario je tada zadobio teške ozljede glave, krvarenje u mozgu i do veljače ove godine bio je u Krapinskim toplicama na liječenju. Nakon toplica doktori su rekli da je njegovo liječenje završeno jer nema pomaka u Marijevom oporavku s čim se majka Snježana jednostavno ne može pomiriti. Htjela je čuti još nečije mišljenje po pitanju stanja svoga sina pa je kontaktirala prof. dr. <strong>Darka Chudyja</strong> iz KB Dubrave. Ova majka je jedva došla do doktora kojega se smatra jednim od najkvalitetnijih neurokirurga u Hrvatskoj i šire.</p><h2>Elektro-motor koji pali mozak</h2><p>- Liječnik je pregledao Marija te mu je radio pregled moždanih potencijala koji su bili negativni. Doktor je rekao da ovakvog pacijenta još nije imao te da želi raditi s njim, ali je nažalost došao korona virus pa je sve stalo - govori očajna majka te nadodaje kako su njenom sinu htjeli ugraditi elektro-motorić u mozak koji se pali tri puta na pola sata na dan kako bi mu izazvao reakcije u mozgu.</p><p>Majka Snježana posjetila je i vukovarsku bolnicu više puta, ali od tamo ne dobiva nikakvu povratnu informaciju.</p><p>- Doktori ga pregledaju, ali nikakve daljnje pretrage ne obavljaju i stalno govore da je njegovo liječenje završeno - nadodaje očajna majka kojoj ponestaje financija za sve troškove koje obitelj ima.</p><p>Snježana nam kaže kako doktor Chudy jednostavno ne zna gdje je došlo do prekida u Marijevom mozgu, ali je izuzetno zadovoljan Marijevim stanjem te je majci Snježani pružio ruku i pohvalio njenu brigu za sina.</p><p>- Doktor je rekao da takvo tijelo još nije vidio nakon toliko mjeseci. On ne izgleda kao bolestan na očigled - govori majka te nadodaje kako ona i sestra Matea koja je stopostotni invalid za njihovog Marija daju sve i konstantno ulažu trud kako bi mu bilo bolje.</p><h2>Ne može dobiti naknadu za njegovateljicu</h2><p>Snježana vodi 24-satnu brigu o sinu. Hrani ga, presvlači, kupa, daje mu injekcije te je sada dobila rješenje da može biti majka njegovateljica. Kako u Snježaninom životu ništa nije jednostavno i situacija sa statusom majke njegovateljice se zakomplicirala. Snježana ne može dobiti naknadu koju bi trebala jer bi se u tome slučaju trebala odreći dijela braniteljske mirovine koju prima kćer Matea od oca sve dok se školuje.</p><p>- To mi je dvosjekli mač i sama nisam sigurna što da napravim. Odricanje mi je preriskantno jer ne znam od čega ćemo živjeti i od čega ćemo platiti Mariju sve što mu je potrebno za oporavak - rekla nam je zabrinuta majka i navela kako obitelj živi od mirovine koja iznosi oko šest tisuća kuna te ti prihodi nisu dovoljni za troškove.</p><p>18-godišnjoj sestri Mateji teško je gledati brata koji je prikovan za krevet, a ona ga se sjeća vedrog, raspoloženog i uvijek nasmijanog. Teško joj je gledati i majku koja se svakodnevno bori za njihov opstanak i proživljava ono najgore. Matea nam priča kako je upisala jezičnu gimnaziju te prvu godinu završila bez asistenata. Kada se dogodila nesreća i kada je Mario bio u Krapinskim toplicama Matea je često izbivala s nastave te je pala razred u što se jako razočarala. Sada ide strukovnu školu, ali želi upisati fakultet kako bi postala novinarka ili se bavila umjetnošću. Koliko je Matea velikog srca dokazuje činjenica kako u obiteljskom domu ima razne životinje koje je netko odbacio jer je smatrao kako imaju nedostatke.</p><p>- Moja Matea ima zmije, guštere, pse i svi su na neki način posebni i ona ih poistovjećuje sa sobom i želi da budu voljeni - rekla nam je majka Snježana ponosno o svojoj kćeri.</p><h2>'Ljudi ne razumiju da ne ostvarujem duplo'</h2><p>Matea se nakon nesreće počela boriti s depresijom, opsesivno-kompulzivnim poremećajem i anksioznošću što majci dodatno teško pada. Snježana se teško nosi i s osudama drugih koji ju optužuju na Facebooku, gdje je tražila pomoć, da je njen sin zdrav te da zbog dvoje djece invalida ona ima puno prihoda.</p><p>- Ljudi ne mogu razumijeti da ja ne ostvarujem duplo. Na primjer Matea dobije bon za 200 kune struje, ali ja sam ovaj mjesec morala nadoplatiti još 1000 jer je Marijev krevet na struju, kao i hranilica - objašnjava Snježana te nadodaje kako je pomoć pokušala potražiti kod gradonačelnika Vukovara i župana.</p><p>Očajna majka više ne zna što da napravi i od koga da dobije pomoć. Prijatelji Marija, kaže nam, ne mogu ga gledati u stanju u kojemu se on trenutno nalazi.</p><p>- Ponekad dođu i stave ga u kolica, ali to možete zamoliti nekoliko puta, a on mora što više sjediti - govori kroz suze majka koja već dva mjeseca čeka na terapije sina koje traju svega 15 minuta.</p><p>Terapije koštaju od 100 do 150 kuna, a Marijevom tijelu su neophodne kako mu mišići ne bi propadali. Mariju bi također trebao i logoped jer ponekad kada ga tijelo boli uzvikuje "joj".</p><p>- Možda bi moglo i ići na bolje, ali jednostavno nemam s čime platiti - nastavlja potresnu priču majka, a navodi i kako ga ne žele primiti u bolnicu jer je za njih on pretežak pacijent.</p><h2>Majka od srpnja čeka skrbništvo za sina</h2><p>Sama terapeutkinja koja dolazi kod Marija, svaki dan, kaže kako je 15 minuta jako malo vremena jer ga ona za to vrijeme ne stigne ni razgibati, od 45 do 60 minuta bilo bi minimalno potrebno Mariju za napredak, ali i to je potrebno dodatno platiti.</p><p>Liječnica opće medicine Marija Hadića rekla nam je kako su mladiću nakon teške prometne nesreće, nažalost, ostale trajne posljedice.</p><p>- Uvidom u zdravstveni karton pacijenta potvrđujem da se radi o nepokretnoj osobi koja se nalazi u stanju minimalne svijesti - kaže liječnica koja nadodaje kako je Mario u takvom stanju ovisan o tuđoj njezi koju mu pruža majka Snježana.</p><p>Liječnica je dodala i kako je takva pomoć Mariju potrebna 24 sata te su mu potrebne stalne fizikalne terapije.</p><p>Očajna majka Snježana od srpnja čeka skrbništvo nad svojim sinom, a bez njega majka ne može otkazati Marijev telefon već 20 mjeseci.</p><p>- Sada sam nitko, a mogu potpisati da sam odgovorna kada ide na operaciju - priča nam Snježana</p><p>Snježana nam kaže kako joj najteže padaju jutra jer se svaki dan budi s mišlju je li njen sin uopće živ.</p><p>- Svjesna sam da ovo nije život za njega, da trpi jako velike bolove, a ne može mi reći što ga bole. Strašno mi je što me gleda, a ne može mi reći što se događa - ponovno je zaplakala Snježana.</p><p>Majka očajno moli za pomoć kako bi Mariju mogla kupiti dizalicu pomoću koje će ga stavljati u kolica. Mariju je potreban i novi respirator koji mu je neophodan za disanje. Ono što njegova majka najviše želi je da se priča čuje i da se možda neki doktor zauzme za Marija.</p><p>- Voljela bih da još netko pokuša nešto s njim jer se ne mogu pomiriti s tim da govore da je liječenje završeno - zaključno je rekla majka kojoj možete pomoći uplatom na račun HR2323900013102229886.</p><p><em>Snežana Hadić<br/> HR2323900013102229886<br/> Hrvatska Poštanska Banka</em></p>