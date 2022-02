Kaže da mu je sin "uspješan vatrogasac kojeg je postavilo Predsjedništvo udruge".

"Moj sin je dobrovoljni vatrogasac 15 godina, tri puta je bio najbolji vatrogasac Kaštela, zapovjednik je DVD-a Kaštel Gomilica gdje su ga izabrali članovi tog Društva i ljudi su ga izabrali za voditelja Vatrogasnog centra. Riječ je o postavljenju, a moj sin ima sve kvalifikacije za to mjesto", pojasnio je Sanader novinarima petak u Saboru.

Ovu priču, dodao je, potaknula je bivša glasnogovornica HDZ-a, i dobro da je to učinila jer o svim sinovima treba razgovarati, i o mom i o Milanovićevom sinu. Milanović kaže da je njegov sin nezaposlen, a znamo dobro da je radio kod bespravnog graditelja Stipe Latkovića čije je postupke osudila cijela javnost, no Milanović ga je branio i još ga uvijek brani, istaknuo je.

"Moj sin je zapovjednik DVD-a i postavljen je na mjesto voditelja Vatrogasnog centra, za što nije predviđen natječaj nego ga je izabralo Predsjedništvo Vatrogasne zajednice, kao što se zapošljavaju i ostali, bez javnog natječaja", pojasnio je politički tajnik HDZ-a Sanader, napomenuvši da je dobio podršku svih članova iz županije.

Mi smo zajednica udruga DVD-a, a nismo kao Hrvatska vatrogasna zajednica državna institucija, funkcioniramo kao sve udruge i većim dijelom se financiramo iz županijskog proračuna. Osim mog sina, ove godine su zaposlena još četiri člana Vatrogasnog centra, dodao je.

Na pitanje je li mu palo na pamet da o zaposlenju sina pita za mišljenje Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, odgovorio je da ne bira on svog sina i da nema veze što je on predsjednik te Zajednice, naglasivši da nije glasao, izuzeo se iz odlučivanja i o njegovu sinu su glasali drugi.

Upitan jesu li drugi tako glasali zato što je njegov sin, Sanader je kazao da njegov sin 'nije pao s kruške' te ponovio da je zapovjednik DVD-a i kao takav je imao prednost. Taj izbor nema veze sa mnom, izabrale su ga njegove kolege, naglasio je, dodavši da na te ljude nema nikakav utjecaj jer ima članova raznih stranaka i Predsjedništvo ne čine članovi HDZ-a.

Ćuraj: Poruka ne zvuči dobro što ne znači da je nešto sporno

"Poruka ne zvuči dobro, što ne znači da je nešto sporno", komentirao je slučaj Sanaderovog sina predsjednik HNS-a Stjepan Ćuraj, partner vladajućeg HDZ-a.

"Ako je napravljeno sve po zakonu i pravilima onda treba postaviti pitanje smije li njegov sin konkurirati za bilo koju poziciju unutar vatrogastva", dodao je Ćuraj.

Naveo je kako je osobno imao sličnu situaciju sa svojom suprugom koja je završila specijalistički studij javne uprave i po logici bi trebala raditi u javnoj upravi. "Ona se ne javlja ni na jedan natječaj kako netko ne bi nešto rekao, to je moj izbor, rekao je Ćuraj kazavši da je time želio izbjeći slična medijska propitkivanja.

Poruka mora biti da svi moraju imati jednak pristup, da nitko ne smije biti doveden u povoljniji položaj i da sve mora biti po zakonu, zaključio je.

SDP-ova Mirela Ahmetović pita se čemu čuđenje, kazavši kako nije sigurna postoji li ijedan visoki dužnosnik HDZ-a čiji direktan ili indirektan rod ili prijatelji nisu zaposleni mimo javnih natječaja u javnoj instituciji.

"To je ono što čini rejting HDZ-a, HDZ će uvijek imati 25 do 30 posto podrške birača jer takve birače smješta u javne institucije i plaća izravno iz džepova hrvatskih građana, a to je potvrdila i pravomoćna presuda Ivi Sanderu i HDZ-u", izjavila je Ahmetović.

Nikola Grmoja iz Mosta ocijenio je skandaloznim da jedan visoki političar 'drma' Hrvatskom vatrogasnom zajednicom, a još skandaloznijim da jednu instituciju koja se financira iz županijskog i državnog proračuna koristi za 'uhljebljivanje' sina.

"Stvari će se početi mijenjati kada tu koruptivnu strukturu maknemo s vlasti", poručio je Grmoja.