Sin poginulih čeka presudu: 'Ja imam sinkopu kao Horvatinčić'

Vijeće Županijskog suda u Zadru, koje je 11. travnja saslušalo tužitelja i Horvatinčićeve odvjetnike, ovih dana trebalo bi otpremiti svoju odluku. Na nepravomoćnu oslobađajuću presudu Tomislavu Horvatinčiću žalilo se tužiteljstvo. Sud može presudu potvrditi, preinačiti je ili je vratiti na ponovno suđenje.

- Nadam se da će sud donijeti takvu odluku koja će biti dokaz tomu da je pravda važna vrijednost koju treba poštivati. Nadam se da će se slučaj uskoro zatvoriti. Nadam se da ću se uskoro moći vratiti u Hrvatsku i biti siguran te moći ploviti u barci mjestima iz mog djetinjstva - rekao nam je Federico Salpietro, sin poginulog bračnog para

Podsjećamo, lani je sudsko vijeće Općinskog suda u Šibeniku, kojim je predsjedala sutkinja Maje Šupe, oslobodilo Horvatinčića optužbi za izazivanje nesreće u kojoj je u kolovozu 2011. kod Primoštena gliserom udario jedrilicu i usmrtio nautičare iz Italije Francisca Salpietra i Marinellu Salpietro Patel.

- Optužba nije dokazala da je djelo počinjeno na način kako to proizlazi iz podignute optužnice - rekla je tada Šupe. Sud je tada, naime, zaključio kako se prema vještačenjima ne može sa sigurnošću tvrditi da je Horvatinčić tada doživio sinkopu, ali se to sa sigurnošću ne može ni isključiti. Uz svjedočenje Horvatinčićeve djevojke Anice Dilber Đerđe koja je tada bila s njim na brodu, to je bilo dovoljno da se, poštujući presumpciju nevinosti i pravilo da se u dvojbi presuđuje u korist optuženika, za oslobađajuću presudu.

- Kako sam reagirao na sinkopu? Ne sjećam se....imao sam sinkopu i ne sjećam se dobro...- kaže nam Federico Salpietro. Ponovno je demantirao Horvatinčića koji je prošli mjesec ustvrdio kako se s njim i njegovom sestrom nagodio za odštetu. Tada je rekao da su od njega tražili osam milijuna eura, no da o iznosu koji je isplaćen ne može govoriti.

- Moji odvjetnici stupili su u kontakt s osiguravajućim društvima i to nije tajna. To je normalni postupak. Horvatinčić je o tome obaviješten, ali nikad mi nije dao novac. Horvatinčić govori o novcu jer nema ničega drugoga za reći. Trebalo bi samo reći što se doista dogodilo 16. kolovoza 2011. i stidjeti se laganja svih ovih godina - zaključio je Salpietro.