Sin se s ocem napio u kafiću kod Dugog Sela pa u ljutnji zapalio kauč u kući. Otac teško opečen

Muškarcu (20) prijeti višegodišnji zatvor nakon što je izazvao požar u kući u kojem je njegov otac teško stradao, prenosi Danica.hr.

Prema optužnici, sve se dogodilo u travnju oko 2 sata ujutro u obiteljskoj kući u okolici Dugog Sela. Muškarac je s prijateljem i ocem bio u lokalnoj birtiji te su se otac i sin posvađali na povratku kući.

Kako navode, mladić je u jednom trenutku iz dvorišta donio plastični kanister s benzinom, ušao u kuću i u boravku polio kutnu garnituru te ju zapalio upaljačem. Otac je panično krenuo gasiti požar pa je zadobio teške opekline lica, vrata, leđa, obje ruke i noge.

'Požarom je izazvao opasnost za život i tijelo ljudi, a kaznenim djelom je prouzročena teška tjelesna ozljeda neke osobe. Riječ je o teškom kaznenom djelu protiv opće sigurnosti', piše u optužnici. Mladić je priznao sve što mu se stavlja na teret. Rekao je kako se te noći nakon povratka iz gostionice posvađao s ocem te je odlučio da će uništiti ono što je kupio svojim novcem za kuću.

'Zapalio sam kauč u kući, ali nisam mislio da bi otac to krenuo gasiti. Kad sam to vidio, ušao sam za njim i pokušali smo gasiti požar. Tog dana popio sam tri do četiri pive. Shvaćam da sam napravio tešku glupost', branio se.

Svjedok, prijatelj mladića, u detalje je ispričao što se sve dogodilo kobne noći. Kaže kako su sva trojica bila u kafiću u susjednom selu i pili pivo. Svi su popili više piva, a nakon zatvaranja birtije oko ponoći su došli kod oca i sina doma te tamo popili još dvije ili tri velike plastične boce piva.

Požar gasili šlaufom

U jednom trenutku otac i sin su se, onako pijani, posvađali, svjedok nema pojma zbog čega. Otac mu je stalno nešto prigovarao, a sin mu je zaprijetio da će zapaliti kauč ako se ne smiri. Kako otac nije prestao, sin je to i učinio.

'Pokušao sam mu uzeti kanister, ali je i meni zaprijetio pa sam odustao. Bio sam vani kad je sve planulo, njih dvojica su bili unutra. Tada je oca izveo van, a otac je legao na travu i počeo se tresti. Potom je donio šlauf pa smo nas dvojica ugasili požar u boravku prije dolaska vatrogasaca', ispričao je svjedok.

Tužitelji od suda traže da sinu zabrani približavanje ocu na udaljenost manju od 100 metara te da ga se udalji iz obiteljskog doma, odnosno iz kuće u okolici Dugog Sela. Mladić je priznao da radi u Njemačkoj te boravi u toj kući kad nakratko dođe.