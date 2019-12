Sin poginulih: 'Bit ću miran kad Horvatinčić bude iza rešetaka'

Županijski sud u Zadru potvrdio je prvostupanjsku presudu zagrebačkom poduzetniku Tomislavu Horvatinčiću (72) kojom je osuđen na četiri godine i 10 mjeseci zatvora jer je skrivio pomorsku nesreću na jedrilici u kojoj su poginuli talijanski supružnici Francesco i Marinela Patella Salpietro.

- Ne vjerujem u to dok ga ne vidim iza rešetaka. Skeptičan sam dok ne vidim sve to na papiru. Vjerujem samo da je Hrvatska ozbiljna država s kompetentnim sucima, stoga se nadamo da će presuda ovog puta biti potvrđena. Još čekamo - rekao je Federico Salpietro, sin stradalog para. Horvatinčićev odvjetnik Veljko Miljević nije službeno ni znao sadržaj presude.

- Nemam pojma koja je presuda, nismo dobili ni službenu obavijest da je donesena - kazao je Miljević. Isto nam je rekao i drugi Horvatinčićev odvjetnik Branko Baica.

- Ako je presuda potvrđena, postoje još samo izvanredni pravni lijekovi - rekao je Miljević ne želeći govoriti o tome hoće li ih kao odvjetnik iskoristiti. To će, kaže, odlučiti kasnije. Na raspolaganju mu, doznajemo, stoje zahtjev za izvanrednim preispitivanjem pravomoćne presude i ustavna tužba.

Horvatinčić bi u zatvoru mogao završiti za koji mjesec. Kad od suda koji je vodio postupak dobije sve potrebne podatke, sudac izvršenja kazne poslat će mu poziv da se javi u zatvor. To obično traje nekoliko mjeseci. Uglavnom je to u roku od mjesec do tri mjeseca. Ako se osuđenik ne odazove pozivu, onda se za njim raspisuje tjeralica, policija ga uhićuje i dovodi na izdržavanje kazne. No Horvatinčiću na raspolaganju stoji i mogućnost da zatraži odgodu izvršenja kazne. Odgoda se može tražiti, navodi se u Zakonu o izvršenju kazne zatvora, zbog poslovnih, obiteljskih ili zdravstvenih razloga, odnosno “zbog teške akutne bolesti ili znatnog pogoršanja postojeće kronične bolesti za čije liječenje nema uvjeta u kaznionici ili zatvoru”.

Ako se ne javi, ide tjeralica

Izvjesno je kako bi se Horvatinčić mogao pozvati baš na svoje loše zdravstveno stanje. Tijekom suđenja je, naime, Horvatinčić tvrdio kako je obolio od karcinoma kostiju, koji 18 mjeseci liječi kemoterapijom. A naveo je i da je od nerviranja obolio i od raka želuca. Odgodu bi mogao dobiti sve dok bolest traje, a ako nije izrazito teška, najdulje do godinu dana. Ako jednog dana i dođe u zatvor, morat će se javiti u Centar za dijagnostiku u Zagrebu, gdje se obavlja medicinska, socijalna, psihološka, pedagoška i kriminološka obrada zatvorenika.

- U Centru za dijagnostiku u Zagrebu boravi se u prosjeku četiri tjedna te se na temelju obavljenih poslova utvrđuje klasifikacija zatvorenika, donosi prijedlog pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora i predlaže kazneno tijelo u kojem će zatvorenik izdržavati kaznu zatvora. Odluku o tome u kojem će zatvoru služiti kaznu donosi i Središnji ured Uprave za zatvorski sustav i probaciju.

Neće u Lepoglavu

Prema dosadašnjoj praksi, Horvatinčić neće ni u Lepoglavu ni u Glinu nego je izgledno da bi kaznu mogao služiti u Lipovici ili u Turopolju. Puštanje na slobodu moći će tražiti nakon dvije godine i četiri mjeseca. Naime, Zakonom o kaznenom postupku propisano je kako osuđenik može zatražiti da ga puste na uvjetnu nakon što odsluži pola kazne, a Horvatinčić je nakon prometne nesreće mjesec dana proveo u istražnom zatvoru, što mu se uračunava u kaznu.Podsjećamo, Horvatinčić je 16. kolovoza 2011. u primoštenskom akvatoriju svojom jahtom naletio na jedrilicu Santa Pazienza, na kojoj su poginuli talijanski supružnici Francesco i Marinela Patella Salpietro. Na prvom suđenju sutkinja Općinskog suda u Šibeniku, Maja Šupe, proglasila ga je krivim iz nehaja, odbacivši neizravnu namjeru, te ga osudila na 20 mjeseci uvjetnog zatvora.

Sudac odbacio sinkopu

Tu je presudu poništio Županijski sud u Zadru i vratio suđenje na početak. Ista sutkinja Horvatinčića je oslobodila krivnje prihvativši tvrdnju obrane da je imao sinkopu. I tu presudu Županijski je sud ukinuo. Na trećem suđenju novi sudac Ivan Jurišić nepravomoćno je presudio da Horvatinčić ide u zatvor na četiri godine i 10 mjeseci, odbacivši sinkopu, iznenadni kratkotrajni gubitak svijesti, prihvativši kao dokaz skicu pomorske nesreće, u čijoj je izradi sudjelovao i Horvatinčić pred lučkim inspektorom. Obrana se žalila navodeći kako mu je zbog promjena Kaznenog zakona trebalo suditi na županijskom a ne na općinskom sudu.

