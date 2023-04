Sin Vladimira Veselice poslao je peticiju Gradskom vijeću Sinja za imenovanje ulice po ocu

"Peticija je bila čin mene i nekoliko prijatelja, kao otrgnuće iz zaborava mog oca. I sve bez kakve političke konotacije. Teško je izbjeći dozu subjektivizma, ali kad se uzmu povijesne činjenice da je moj otac bio jedan od najboljih gimnazijalaca u sinjskoj krajini, najbolji student na ekonomiji, najmlađi dekan, da je od strane Tita i Bakarića označen kao državni neprijatelj broj 2, onda je ovo bio logičan potez", rekao je za Hinu rekao Vladislav Veselica, koji je u veljači pokrenuo potpisivanje peticije za imenovanje ulice Vladimira Veselice u Sinju.

Stali su, kaže, kad je broj potpisnika prošao 400.

"Mogli smo pustiti i više, ali smatramo kako je to relevantan broj, a peticiju je, uz to, potpisalo i mnogo istaknutih intelektualaca. Vjerujemo da će sinjsko Gradsko vijeće podržati ovu inicijativu, prepuštam to njihovoj savjesti", dodao je Vladislav Veselica.



U listopadu 2019. na Šetalištu Alojzija Stepinca, u nastavku glavnog sinjskog trga, otkrivena je bista Marku Veselici, bratu Vladimira Veselice, a na temelju odluke Gradskog vijeća Sinja te na prijedlog tadašnjeg gradskog vijećnika, Mostovog saborskog zastupnika Mire Bulja.

Bulj je danas u ulozi gradonačelnika, a za Hinu je izjavio kako nitko od obitelji Veselica o ovoj inicijativi s njim nije razgovarao.



"Predlagatelj sam podizanja biste Marka Veselici odmah nakon njegove smrti dok sam bio gradski vijećnik. Bio sam otvoren za razgovore i za ulicu Vladimiru Veselici, peticija je demokratsko pravo, a ja samo mogu reći da braća Veselica zaslužuju da im grad Sinj oda počast na dostojan način. U idućem ću razdoblju vidjeti najbolje rješenje za to. Ova peticija se jednog dana pojavila u javnosti, ispalo je kao da sam ja protiv nečega, ali to nije istina. Bilo je i drugih načina za rješavanje ove inicijative", kazao je Bulj.

Vladimir Veselica, političar i ekonomist te poznati hrvatski proljećar, rođen je 1938. u mjestu Glavice kod Sinja, a umro je 2013. godine u Zagrebu.

