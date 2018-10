'Sina u kolicima vještačili su na cesti jer ne možemo u zgradu'

Dobili smo poziv iz Zavoda za vještačenje da dođemo u njihovu zgradu u Mihanovićevoj ulici. Kada smo došli nismo mogli ući unutra jer mojem sinu koji je u invalidskim kolicima nitko nije mogao spustiti rampu. Na kraju su doktorica i socijalna radnica vještačenje obavili na ulici dok se moj sin smrzavao, govori nam Nadica Bjelčić iz Zagreba koja je sa svojom obitelji doživjela pravi šok u četvrtak popodne.

Ispred zgrade u Mihanovićevoj došla je sa suprugom i sinom Denisom (18) koji boluje od cerebralne paralize najvišeg stupnja te ima oštećen vid. Ne može se kretati bez kolica i u svemu mu pomažu roditelji. U prostorijama zgrade nalazi se Zavod za mirovinsko osiguranje koje je u prizemlju, Zavod za vještačenje koji se nalazi na prvom katu i Poliklinika za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju koja koristi prostorije u podrumu. Da bi došli do prostorija poliklinike morate se spustiti niz dvadesetak stepenica. Uz stepenice se nalazi i rampa namijenjena osobama s invaliditetom koja izgleda nekorišteno. Kako bi se pokrenula rampa potreban je ključ. Problem je u tome što postoji samo jedan način da dođete do prvog kata, a to je da se spustite u podrum i onda dizalom dođete na prvi kat. Osobe u kolicima jedino se mogu spustiti dolje s rampom koju nitko ne želi pokrenuti.

- Kada uđete kroz glavni ulaz u prizemlju dolazite do zavoda za mirovinsko osiguranje. Tamo je portir koji jedini ima ključ za pokretanje rampe. Dok sam pričekala vani sa sinom, muž ga je otišao pitati da nam pokrene rampu i pomogne na što je on odgovorio da se ne smije pomaknuti s mjesta, a ne smije nikome drugome predati ključ - u nevjerici govori Nadica.

Nekoliko trenutaka kasnije ispred zgrade je izašla doktorica i socijalna radnica koje su vještačenje tijela na njezinom sinu na kraju obavile na ulici.

- To je nebuloza. Vještačenje je trajalo desetak minuta. Cijelo vrijeme smo se muž i ja smijali u nevjerici. Djelatnicima zavoda je vidno bilo neugodno i ispričavale su nam se govoreći kako smo mi već treći danas koji nisu mogli doći gore. Vještačenje moramo obavljati svake četiri godine, a ovo se navodno događa od početka 2015. godine - govori Nadica.

Portir koji stoji na ulazu u zavod za mirovinsko rekao nam je kako oni nemaju veze s poliklinikom kao ni s drugim zavodom te da ne želi biti odgovoran ako se nekome nešto dogodi dok ih spušta dolje uz rampu. Uputio nas je da obratimo ravnateljima kako bi nam rasvijetlili ovaj bizaran problem.