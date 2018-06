Sinčić: Djecu sam djelomično cijepio, za dalje ću još odlučiti

Predsjednik Živog zida Ivan Vilibor Sinčić u razgovoru za N1 kazao je kako su njegova djeca 'djelomično cijepljena' te da će od daljnjem cijepljenju odlučiti nakon razgovora s pedijatricom.

- Primili su Vitamin K prije izlaska iz bolnice. Nisam ih cijepio svim cjepivima, a hoću li, odlučit ću nakon savjetovanja s njihovom pedijatricom, kako će dolaziti vrijeme za cijepljenje - rekao je i dodao da ne vjeruje da je stav Živog zida oko cijepljenja povezan s malim padom njihovog rejtinga. Kazao je da bi i za necijepljenu djecu trebalo organizirati vrtić.

- Ne trebamo nekoga tjerati da stavlja u svoje tijelo nešto za što smatra da nema koristi. U zapadnim zemljama gdje postoji sloboda izbora, veće je povjerenje, veća informiranost, veća procijepljenost - rekao je.

Osvrnuo se i na sjednicu Odbora za gospodarstvo posevećenu Agrokoru te rekao kako nije zadovoljan odgovorima koje je dobio od izvanrednog povjerenika Fabrisa Peruška.

- Peruško u nizu veoma bitnih pitanja nije znao odgovoriti, rekao bi "ne znam", "pitajte drugu adresu"... Očekivao sam da netko na tako važnoj poziciji barata bitnim informacijama. Nije znao reći ni je li isplaćeno 100 milijuna kuna za konzultantske usluge tvrtke AlixPartners, za koju u registru piše da ima nula zaposlenih. Rekao je "ne znam". Na pitanje zašto nisu objavljena financijska izvješća rekao je: "Eto tako, bit će kad završi glasanje". To nije niti ozbiljan, niti potpun odgovor - kaže Sinčić.

Upitan o mirovinskoj reformi koju je najavio ministar rada Marko Pavić, Sinčić kaže kako je 'u ovakvoj zemlji svaki model mirovinskog sustava neodrživ i loš'.

- Ova ministrova reforma je smiješna jer sam ne zna što bi predložio. prvo nešto predloži pa povuče kad bude napad koalicijskih partnera. Mi smo protiv većih nameta, građani ih već dovoljno plaćaju, protiv smo rada do 67 godina. Protiv smo švicarske formule jer ona za jedan posto godišnje smanjuje mirovine. Naš je prijedlog da se omogući svim građinima, koji smatraju da bi im to bilo dobro, dobrovoljno iz drugog stupa prijeđu u prvi. ministar sugerira niz drugih stvari, ali u krivom konceptu. Gotovo sve zemlje koje su imale ovakav sustav su ga napustile ili zamrznule. Predložili smo da se uvede minimalna nacionalna mirovina, to bi koštalo četiri milijarde godišnje. Nije ogroman novac, to se može platiti od ovog skromnog rasta. Koji će vladajući opet na sve strane potrošiti, na avione - rekao je.

Komentirao je i sukob Vlade i predsjednice Kolinde Grabar Kitarović te kazao kako je to 'lažni rat dogovoren na godinu dana'.

- Sad se očito nešto događa i zakapaju se ratne sjekire. Možda će doći do preslagivanja ili izbora najesen, ne isključujem to - smatra šef Živog zida.