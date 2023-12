Sindikalist: Odvoz smeća je u Zagrebu smanjen za oko 50%. Prioritet su bolnice, vrtići, škole

Nakon urušavanja brda na Jakuševcu, u Zagrebu se otpad odvozi smanjenim intenzitetom na odlagalište. Potvrđeno je to iz Zagrebačkog holdinga koji je priopćio da je uspostavljen sigurnosni protokol.

Sigurno će smeća po Zagrebu biti više jer, kako kažu iz sindikata - odvoz se smanjio za 50 posto, javila je iz Jakuševca Marisabel Majić koja je razgovarala s glavnim sindikalnim povjerenikom Novog sindikata u podružnici Čistoća Pavlom Barbarićem, prenosi HRT.

- Kamioni Čistoće na deponij ulaze jedan po jedan i tako idu i na istovar. Ovakvo kipanje smeća oduzima vrijeme. Kipanje traje oko 10 minuta, a posao otežavaju i vremenske neprilike - kazao je Barbarić.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Prioriteti za odvoz smeća su, dodao je - ustanove, bolnice, vrtići, škole i starački domovi te centar grada zbog adventa i turista. Izrazio je nadu da će se odvoz smeća normalizirati, ali smatra kako se to neće dogoditi tako skoro.

Holding se oglasio u petak

'Dana 4. prosinca 2023. dogodio se odron na odlagalištu Jakuševec-Prudinec. Istražne radnje kojima će se utvrditi kako je do odrona došlo još su uvijek u tijeku. S obzirom na to da je sigurnost radnika i građana na prvom mjestu, uspostavljen je sigurnosni protokol za odlaganje otpada na odlagalište. Zbog uvedenog sigurnosnog protokola, odlaganje otpada na Jakuševec do daljnjeg će biti usporeno i otežano. To će za posljedicu imati i usporavanje odvoza otpada u gradu. Građane molimo za strpljenje i razumijevanje', objavio je jučer Holding.