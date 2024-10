Sindikalist: Sopta je odgovoran za ovakvu situaciju u Jadroliniji, sada je to svima jasno kao dan

Ivan Srzentić iz strukovnog sindikata pomoraca Jadrolinije gostovao je u Točki na tjedan N1 televizije gdje je pričao o razvoju situacije u Jadroliniji nakon što je u javnost procurio Nacrt završnog izvješća o provedenoj upravnoj istrazi u predmetu pomorske nesreće broda Lastovo.

- Iz priopćenja Jadrolinije da se radi o “famoznom i tendencioznom nacrtu koje je napravilo Ministarstvo” može se vidjeti da je David Sopta u problemima… Nacrt je fantastičan, on je sve ono što smo pričali da se ne provodi u Jadroliniji i sad je to svima jasno kao dan. Što se tiče njegovog odgovora, on nije jasan. On ni u jednom trenutku nije demantirao ništa što se tiče nacrta - ustvrdio je Srzentić komentirajući Nacrt te odgovor Jadrolinije na isti.

Osvrćući se na optužbe od strane Jadrolinije o tome kako se Nacrtom narušava poslovanje kompanije, Srzentić je izjavio kako smatra da je to izgovor.

- On nakon napada na sindikate napada ministarstvo. Isto ono ministarstvo koje ga je stavilo na tu poziciju. Tako da, suludo - ustvrdio je.

Je li se išta promijenilo?

Srzentić se i osvrnuo na radne uvjete i poslovanje u Jadroliniji nakon nesreće na trajektu Lastovo ocijenivši kako se ništa oko nije promijenilo.

- Imamo situaciju gdje je pala rampa na trajektu Supetar. David Sopta na to ekspresno odgovara da se radilo o ljudskoj pogrešci. Ta posada sada radi i po 16 sati. Što može biti ljudska pogreška nakon osam, 12 ili 14 sati smjene? Dakle nemamo dnevnog odmora što je definitivno propisano zakonom. Ti momci tamo rade i do 16 sati, promijenilo se točno ništa… Vi ako pogledate red plovidbe tog broda vrlo brzo ćete zaključiti da se ne poštiva Međunarodna konvencija vezano za propisane sate odmora pomoraca. Dakle 16 sati rada, tada i najprofesionalniji pomorci radi pogreške - rekao je i dodao kako nema nikakve garancija ze sigurnost što pomoraca što putnika te da je na Sopti da “zagarantira sigurnost tim ljudima.”

Pitanje odgovornosti

Na pitanje o tome tko bi trebao preuzeti odgovornost za stanje u Jadroliniji, Srzentić je izjavio kako smatra da ju treba preuzeti Sopta.

- Mi već vidimo da on pomalo krivnju ili odgovornost prebacuje i na ostatak uprave s čime nemamo nikakvih problema, dapače što se nas tiče može kompletna promjena Uprave. Predsjednik uprave mora snositi odgovornost - rekao je.

Zaključno, Srzentić se osvrnuo na mogućnost toga da se trenutna verzija Nacrta dodatno “ispolira” te da dođe do političke intervencije.

- Pa zar nije logično da politika pokušava očito zaštititi Davida Soptu. Iz kojih razloga ne znam. Nacrt je fantastično napisan i to na preko 30 stranica te je potpisan iz Ministarstva mora. To je jako bitno jer to znači da je vjerodostojan. On se može proširivati na zapovjednu odgovornost upravo tih članova uprave koji su uz Davida Soptu ili eventualno uz ostatak ili cijeli Nadzorni odbor. Tako da ne vjerujem da netko može promijeniti sam Nacrt, može ga eventualno proširiti - rekao je.