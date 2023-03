Sindikalisti Čistoće nisu uspjeli postići dogovor s Upravom, moguć je štrajk radnika u Splitu

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL/

Uprava nudi povećanje osnovice plaće od šest posto no sindikalistima je to neprihvatljivo jer bi povećanje najmanje osjetili oni s najmanjim plaćama. Suprotstavljene strane čeka još jedan sastanak, i to u Banovini

Sindikalisti splitske Čistoće nisu uspjeli kroz proces mirenja postići dogovor s Upravom te gradske tvrtke, a suprotstavljenim stranama predstoji još jedan sastanak, i to idući tjedan u Banovini. Kako smo ranije pisali, pregovori o sklapanju novog kolektivnog ugovora traju više od godinu dana, otkako je Ivica Karoglan preuzeo direktorsko mjesto u Čistoći. Posljednjih tjedana u pregovore je uključen i miritelj. Uprava nudi povećanje osnovice plaće od šest posto no sindikalistima je to neprihvatljivo jer bi tako oni koji imaju najmanja primanja ustvari najmanje osjetili povećanje plaće. Radnici traže stalni 'inflatorni' dodatak koji bi bio oporeziv i neoporezive primitke po pravilniku na dohodak u maksimalnom iznosu. - Radi se kako se radilo i do sada, imamo još jedne pregovore idući tjedan u Banovini pa ćemo biti pametniji – kazao je Karoglan. Na upit je li optimističan kratko je rekao: "Vječito. Bit će sve u redu." S obzirom da je proces mirenja neuspješno završio, sastanak Uprave, gradonačelnika Ivice Puljka i predstavnika Nezavisnog sindikata Čistoće Split, posljednji je pokušaj da se postigne dogovor. U slučaju da i ti pregovori propadnu radnici Čistoće mogli bi i u štrajk čime bi Split ponovio zagrebački scenarij. Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL/Nova TV Pokušali smo dobiti komentar od povjerenika navedenog sindikata, Marina Jadrića, no neuspješno. U ranijim razgovorima izjavio je da osobno ne bi volio da dođe do štrajka, ali će poštovati volju članova sindikata ukoliko postupak mirenja ne uspije.

Gradonačelnik Puljak prije nekoliko tjedana izjavio je suprotno - da ​​​sindikati nagovaraju radnike Čistoće na štrajk. - Može se dogoditi da Split bude blokiran pred turističku sezonu. Mislimo da nema razloga da se ide u štrajk i da se paralizira grad – rekao je Puljak.