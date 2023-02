Puljak: 'Prijeti nam paraliza!'; Direktor Čistoće: 'Neka nam Bog da razuma da se dogovorimo'

Sindikati nagovaraju radnike Čistoće na štrajk i ako oni ne prihvate naš prijedlog o povećanju plaće od šest posto može se dogoditi da Split bude blokiran pred turističku sezonu. Mislimo da nema razloga da se ide u štrajk i da se paralizira grad, da gledamo scenarij koji se dogodio u Zagrebu – kazao je splitski gradonačelnik Ivica Puljak prije nekoliko dana na temu pregovora između predstavnika radnika Čistoće i uprave te gradske tvrtke o povećanju plaća.

Pregovori o sklapanju novog kolektivnog ugovora traju otkako je Ivica Karoglan u siječnju 2022. godine preuzeo čelnu funkciju. Proteklih tjedana uključen je i miritelj koji pokušava naći optimalno rješenje, ono zadovoljavajuće za obje strane.

Kako doznajemo, osnovica plaće radnicima nije se mijenjala od veljače 2010. godine, a zbog velike inflacije radnici, osim dodatka na plaću u vidu neoporezivih primitaka, traže inflatorni dodatak koji bi bio oporeziv. Povjerenik Nezavisnog sindikata Čistoće Split, Marin Jadrić, ništa od navedenog nije želio komentirati.

- Mogu samo reći da je postupak mirenja u tijeku, kad sve završi bit ćemo transparentni i otvoreni za izjave. Molio bih vas za malo strpljenja – kratko je kazao Jadrić.

Ni direktor Karoglan nije želio iznositi detalje sa sastanaka. Da sadržaj pregovora ostane u četiri zida, kaže nam Karoglan, savjetovao im je miritelj u postupku.

- Sastanci su konstruktivni, razgovaramo na jedan kulturan i civiliziran način. Nadam se ćemo ubrzo postići sporazum i da se neće dogoditi nikakvi nemili događaji. To ne bi bilo dobro ni za koga. Ne smijemo govoriti u kojoj su fazi pregovori, trenutno vlada zavjet šutnje jer nam je tako savjetovao miritelj. Ali bez preuveličavanja, moram reći da je na sastancima jedna lijepa atmosfera. Priželjkujem da nam Bog da svima pameti i razuma da se dogovorimo. Nema tu napetosti i prepirke, što nam to triba? Ljudi imaju legitimno pravo iznijeti zahtjeve. Svima je u interesu da Grad Split bude čist, pa i čišći nego što trenutačno jest. Mi smo zapravo sluge narodu. Plaćeni smo da dajemo uslugu građanima i trebamo odraditi svoj dio posla. Zaista mislim kad to govorim. Prije svega moramo biti pristojni, a naši radnici to zaista i jesu – kaže nam Karoglan dodajući kako na sastancima nema povišenih tonova.

- Ima i malo zezancije, i puno ozbiljnih tema. Miritelj je vrlo mudra i staložena osoba. Čudni neki pregovori... evo ne znam, možda je to do sunca i Splita. Znamo ugodno razgovarati i po dva, tri sata, još ću i katering morati organizirati – govori Karoglan pokušavajući smiriti tenzije koje su se pojavile nakon što je Puljak otvorio temu o mogućem štrajku komunalaca.

- Oni imaju najbolje kolektivne ugovore u Hrvatskoj, a prosječna plaća komunalnih radnika u Splitu je viša nego u istim ili sličnim tvrtkama u Hrvatskoj – kazao je Puljak. Plaće u splitskoj Čistoći se inače kreću od 900 do 1600 eura, a uz razne dodatke, plaća nekih radnika zna se popeti i do 2000 eura mjesečno.

