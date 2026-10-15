Sindikat: 96 posto radnika ZET-a je odbilo prijedlog poslodavca o novom kolektivnom ugovoru

Sindikat prometnih i komunalnih službi Hrvatske na konferenciji za medije objavio je rezultate izjašnjavanja radnika ZET-a o prijedlogu poslodavca za novi Kolektivni ugovor, prenosi N1.

Prijedlog ZET-a je 96 posto radnika odbacilo.

- Svaki dan smo s tim ljudima na terenu, ovo je apel da se napravi kolektivni ugovor. Ovo je 198. dan bez kolektivnog ugovora i ova agonija bi trebala završiti - poručili su iz sindikata.

Poslan je službeni prijedlog poslodavcu u kojemu traže nastavak razgovora u ponedjeljak 19. listopada. Odluka o arbitraži o nužnim poslovima koji se moraju obavljati za vrijeme štrajka je donesena, ali nije objavljena.

- Nije svrha štrajka da se planira unaprijed, to je nešto što je krajnji element. Mi 198. dan nemamo kolektivnog ugovora, želimo sjesti za stol, ne želimo razgovarati putem medija. Očekujemo korektan odgovor, da se odazovu razgovorima i da se proces nastavi za dobrobit svih radnika, osobito operativnih. To se ne može ignorirati - izjavio je sindikalist Dražen Jović.

Prijedlog poslodavca je isti kao i prije mjesec dana, rekao je. I tada su ga radnici odbili.

- To vam govori kakvo je to nezadovoljstvo. Radnici nisu zadovoljni uvjetima u kojima rade, poput recimo zgrade na Remizi koja je izgrađena 1937.

- Sindikati su podnijeli žalbu Vrhovnom sudu, o tome ćemo kad dođe vrijeme. Kakva god odluka Vrhovnog suda neće promijeniti to da nema kolektivnog ugovora i da se on mora što prije riješiti. Treba prije svega misliti na operativne radnike. Treba misliti i na građane, da nemamo stalno pitanje što se sprema sutra - poručio je.