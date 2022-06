Sindikat komunalaca: 'Kasnimo s odvozom jer su nam kamioni pokvareni, nemamo ljudi...'

Nikada ovako problematično u Čistoći nije bilo. Nije bilo tog snijega i nevremena da naši djelatnici nisu ispraznili građanima spremnike prema rasporedu. Sada je to nemoguće izvršavati jer evo samo danas je 20 kamiona u kvaru. To znači 20 ekipe su na čekanju od 5,15 ujutro. Ljudi dolaze na posao i ne rade jer nemaju s čime. Kamioni se ne popravljaju jer dobavljačima se ne plaća pa isti ne žele isporučiti dijelove, a stiže ljeto i ne moramo spominjati što to za grad poput Zagreba znači – kaže nam Zdravko Stoilković glavni povjerenik Samostalnog sindikata radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske (SSKH).