Sindikat liječnika: 'Maksimalno smo angažirani i mobilizirani i bez upozorenja ministra Beroša'

Javili smo se dr. Renati Čulinović Čaić, predsjednici Hrvatskog liječničkog sindikata i zamolili je da nam prokomentira ministrove izjave

<p>Ministar <strong>Vili Beroš</strong> objavio je na Facebooku da je naredio potpunu mobilizaciju zdravstva.</p><p>"Aktualno stanje s korona virusom tjera nas sve u zdravstvenom sustavu na izvanredni angažman, od liječnika primarne zdravstvene zaštite, hitne pomoći, zavoda za javno zdravstvo do svih bolnica koje skrbe za sve oboljele.</p><p>Naredio sam kao ministar zdravstva potpunu mobilizaciju cijelog javnozdravstvenog sustava u Hrvatskoj. Upravo je ovo vrijeme da pokažemo istinsku predanost našem pozivu", napisao je. </p><p>Zatim je pokušao razjasniti naredbu.</p><p>- U prenesenom smislu moja objava znači da svaki zdravstveni radnik i radnica moraju ovu situaciju shvatiti najozbiljnije moguće i da svi moramo, uključujući mene, dati svoj maksimalan doprinos u sanaciji ove situacije - kazao je i dodao da u ovom trenutku ne pružaju svi svoj maksimum.</p><p>Javili smo se dr. <strong>Renati Čulinović Čaić</strong>, predsjednici Hrvatskog liječničkog sindikata i zamolili je da nam prokomentira ministrove izjave. </p><p>- Mislim da se na neki način ministar nespretno izrazio jer odluka o stanje mobilizacije koja je proglašena u proljetnom stadiju pandemije nikad nije stavljena izvan snage. Vjerujem da je htio naglasiti ozbiljnost situacije i javnosti ukazati na vrijeme koje nije za igru i neozbiljnost pa je na takav način to sročio. Što se zdravstvenih radnika tiče, mi smo maksimalno mobilizirani i nikome od nas ne treba naglašavati da se trebamo maksimalno angažirati. To već radimo i bez upozorenja ministra - smatra Čulinović Čaić.</p>