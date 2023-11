Sindikat o šamaranju dječaka: 'Rasplakala se. Savjesno radi posao. Mi smo protiv otkaza'

ZAGREB 'Ona je imala osjećaj da je krenuo prema njoj, to je dečkić od 16,17 godina. Uplašila se i rukom krenula instinktivno, nije ga udarila, on se izmaknuo. Ona se raspalakala, to je žena koja nema evidentirani incident i posao radi savjesno, rekao je za Novu TV Anto Jelić iz Sindikata vozača i prometnih radnika ZET Zagreb o snimci kontrolorke koja je ošamarila dječaka u tramvaju. ZET je rekao kako se ispričao roditeljima i da kontrolorki prijeti izvanredni otkaz s čime se u sindikatu ne slažu i kažu da će se tome suprotstaviti