Sindikat policije o divljanju Torcide: Vrijeme je da sigurnost građana bude iznad huligana

Sindikat policije Hrvatske (SPH) poručio je u petak, reagirajući na navijačke izgrede u Splitu, kako je vrijeme da se sigurnost građana i imovine te čast i ugled zemlje stave iznad huligana koji hrabrost nalaze u masi, a kasnije zaštitu traže od države koju svojim ponašanjem napadaju.

"Policija je jučer prošla bez posljedica, no to nikako ne znači da idući put bijes huligana neće ponovno biti usmjeren na njih, ljude koji rade svoj posao i čuvaju red", istaknuo je SPH.

Podsjetio je kako godinama upozorava na štetne posljedice huliganskog ponašanja dijela navijačkih skupina. "Od napada na policiju na autocesti i ugrožavanja svih sudionika prometa, do jučerašnjih nedopustivih skandiranja, dio navijača kontinuirano izaziva incidente koji imaju dugoročne posljedice", naglašava Sindikat i dodaje kako je to nekad materijalna šteta i ozljede, a nekad uništavanje ugleda Hrvatske u cijelom svijetu.

SPH opetovano naglašava kako ni u sportu ni na ulici nema mjesta nijednom obliku ekstremnih i nasilnih ponašanja. "Stoga je nužno što prije konačno otkriti tko stoji iza skupina koje organiziraju nerede, napade na policajce i slanje poruka koje nemaju mjesta u modernoj civilizaciji, pod krinkom navijanja", poručio je.

Pozvao je na povratak sportu i pravom navijanju. "U tome smo među najboljima i neka to bude slika Hrvatske u svijetu koju želimo, a ne ove nemile scene koje su prenijeli svi važniji svjetski mediji", poručuje SPH u priopćenju.

Splitska policija izvijestila je uoči utakmice Hajduka i Ajaxa da provodi kriminalističko istraživanje nakon kortea domaćih navijača tijekom kojeg su zabilježeni povici s elementima kažnjivog sadržaja, radi utvrđivanja činjenica, identiteta počinitelja i daljnjeg procesuiranja, a jutros su krenula i uhićenja.

Policija je uhitila nekoliko osoba koje dovode u vezu s korteom Torcide, koja je u četvrtak prolazeći ulicama grada skandirala antisemitske parole te spominjala Auschwitz i Adolfa Hitlera, neslužbeno se doznaje. Riječ je o kaznenim djelima govora mržnje i, kako se neslužbeno doznaje, danas bi tijekom cijelog dana trebala biti privođenja.

Svi su članovi navijačke skupine Torcide i policiji su poznati od prije.