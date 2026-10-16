Tko se sve oglasio o velikoj splitskoj sramoti, a tko još šuti

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta osudio je u petak incidente tijekom kortea Torcide, koja je uoči utakmice Hajduka i Ajaxa prolazeći gradom skandirala antisemitske parole i spominjala Auschwitz i Adolfa Hitlera, rekavši da takvi povici nisu prihvatljivi i dopustivi u Splitu.

- Kao gradonačelnik mogu samo iskazati osudu i da se takve stvari više ne ponavljaju. Šalje se jako loša poruka iz Splita nakon jučerašnje veličanstvene pobjede i rezultata koji je Hajduk ostvario nakon 16 godina. U jednom trenutku smo imali i prekid, mene je bilo sram s obzirom da se radi o europskoj utakmici. Moja isprika u ime grada", poručio je Šuta.

Nije Šuta jedini bio. O ovom skandalu do 12 sati oglasio se cijeli niz političara. Jedan od njih je i premijer Andrej Plenković.

- Izrazito sam zadovoljan što je Hajduk pobijedio, ali sam izrazito nezadovoljan svima ostalim. Te poruke se ne mogu pročitati nikako drugačije nego kao poruke antisemitizma. To osuđujem na najoštriji način. Očekujem da policija analizira tko je izvikivao te parole i podnesu prijave. Od sudova očekujem isto - poručio je Plenković iz Bruxellesa, dodajući da je 'baš razočaran'

Pokretanje videa... VIDEO Split: Korteo Torcide prema stadionu Poljud | Video: 24sata/pixsell

Boban: 'Osuđujem nasilje'

Milorad Pupovac smatra da je ovo zadnji trenutak da osudimo ovaj jezivi događaj.

- To je događaj koji bi svakom čovjeku ove zemlje i svakom čovjeku na ovom svijetu izazvao strašnu jezu na pjevanje pjesme o visokim pećima i Židovima koje se slažu u nju, koje se slagalo u Auschwitzu koje se slagalo u nešto primitivnijoj formi u Jasenovcu. Bilo je pitanje vremena i to vrijeme je došlo. Samo je dan trebao proći od kako je jedan častan policajac, načelnik policijske uprave Splitsko-dalmatinske pohvalio svoje policajce i sve koji su održavali red i mir dan prije. Dan poslije stvar više nije bila stvar policije, a niti je mogla biti, to je stvar svih nas u politici, društvu koji smo ili šutjeli ili podcjenjivali ili na neki način podržavali i pripremali ovu vrstu eskalacije.

- Najoštrije osuđujem nasilje, napade i isticanje nacističkih simbola koji su se dogodili u Splitu. Za takve postupke nema opravdanja ni u sportskom rivalstvu, ni u navijačkoj strasti, ni u domoljublju. Nasilje je neprihvatljivo, a nacistički simboli i veličanje ideologije koja je iza sebe ostavila milijune žrtava predstavljaju izravno gaženje ljudskog dostojanstva, slobode i temeljnih civilizacijskih vrijednosti - rekao je župan Blaženko Boban.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović komentirao je antisemitske i nacističke povike dijela navijača Hajduka.

- O tome što se dogodilo na ulicama Splita postoji vrlo širok konsenzus. Hajdemo vidjeti kao društvo hoćemo li biti, a nadam se da hoćemo, učinkoviti i vrlo brzo to sankcionirati. Ako su nam potrebne godine da bismo za neke stvari, koje su možda i na prvi pogled jasne, dočekali pravomoćnu odluku, onda to nije poruka koju želimo poslati.

Europski zastupnik Tonino Picula (SDP) osudio je antisemitske ispade navijača, upozorivši da Hrvatska plaća cijenu dugogodišnjeg toleriranja takvih pojava.

Milanović: 'Nedopustivo'

U izjavi za N1 prozvao je vlast zbog, kako smatra, preblagog odnosa prema pojavama fašizma i političke nesnošljivosti. Upozorio je da izostanak reakcije institucija može dovesti do toga da takvi ispadi postanu uobičajeni i ugroze društvene vrijednosti.

Niti predsjednik Zoran Milanović nije ostao imun na incident.

- Nedopustivo je, sramotno i za svaku osudu ponašanje dijela navijača Torcide u Splitu. Povici i postupci kojima se otvoreno slave nacistički i ustaški režim zahtijevaju hitnu i sustavnu reakciju hrvatske policije, državnog odvjetništva i u konačnici sudova. Pozivam sve nadležne institucije da krajnje ozbiljno pristupe istrazi ovog sramotnog događaja kako se tako nešto više ne bi ponovilo. Riječi osude kakve slušamo od Vlade više nisu dovoljne, nužne su mjere i sankcije koje će pokazati kako u Hrvatskoj nema mjesta za veličanje nacizma i ustaštva. Navijači koji vole i poštuju svoj nogometni klub ne smiju biti taoci manjine koja sramoti ne samo Torcidu i Hajduk, nego i Hrvatsku.

A tko se nije oglasio?

Marijan Kustić, šef HNS-a, komentirao je utakmicu i pobjedu Hajduka, ali o izgredima nije ništa napisao. Sam Hajduk se o utakmici oglasio jučer, nisu isticali incidente već su se ispričali navijačima zbog scena po kojima ne žele da ih Europa pamti.

O svemu se nije oglasila niti sama Torcida.