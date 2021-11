Načelnik Postaje granične policije Gruda Matko Klarić i njegov pomoćnik Marko Čuvalo snimljeni su kako prelaze državnu granicu Hrvatske i BiH na mjestu gdje se ne smije prelaziti, s kutijom u rukama. Klarić tvrdi da je unutra bila ambalaža od kave, a cijeli slučaj istraživala je i unutarnja kontrola. No Sindikat policijskih službenika vjeruje da su naišli na nepravilnosti o čemu su obavijestili i ministra Davora Božinovića. A onda su ostali u čudu - njihovog šefa Maria Puškarića pozvala je na razgovor na kojem je prisustvovao i šef Unutarnje kontrole, Željko Kralj. Kažu da se na njih ovako pokušava vršiti pritisak i traže Kraljevu smjenu.

- Prilikom ispitivanja predsjednik je imao izuzetu čast da uzimanju izjave na zapisnik sudjeluje i sam voditelj Službe za unutarnju kontrolu Željko Kralj koji mu je osobno priopćio da mu se stavlja na teret teža povreda službene dužnosti jer je "odao podatke neovlaštenim osobama" budući da je u dopisu Sindikata policijskih službenika navodno javno objavio sadržaj izvješća Službe za unutarnju kontrolu. Naime, sporni tekst objavljen je od strane Sindikata policijskih službenika, kao pravne osobe, na njegovim službenim internetskim stranicama, te je stoga doista nejasno iz kojeg se razloga predmetna disciplinska povreda stavlja na teret policijskom službeniku Mariu Puškariću s obzirom na to da isto nema nikakve veze s njegovom službom i statusom policijskog službenika već isključivo i jedino može imati sa sindikatom i sindikalnim djelovanjem - navode.

Navode da je Kralj napao slobodu sindikalnog djelovanja, jer je čelnik tog sindikata Mario Puškarić ovog petka ispitan u službenim prostorijama MUP-a, a sve zbog sporne snimke prelaska granice dvaju policajaca.

- Još zanimljivija je činjenica da je od strane predsjednika kontaktiran voditelj unutarnje kontrole Željko Kralj, kojom prilikom su onda priopćeni razlozi pozivanja i svojstvo te je zamoljen od strane predsjednika za odgodu saslušanja do 26. 11. 2021. godine iz razloga jer se odvjetnik, koji zastupa Sindikat policijskih službenika, nalazio na službenom putu, na što mu je Željko Kralj poručio da on o tome ne može donijeti odluku i da će se konzultirati i povratno ga obavijestiti, a nakon 10-tak minuta, očito nakon konzultacija s nekim, naziva predsjednika i obavještava ga da ipak može doći u 26. 11. 2021. godine. Doista je nejasno i vrlo zanimljivo tko potencira ovaj postupak i s kim se to voditelj unutarnje kontrole, koji bi trebao biti samostalan u svom radu, konzultira, jer iskreno vjerujemo da Vi ministre za ovo niti znate niti ste potencirali, a ovim postupkom se izravno vrši pritisak na sindikalni rad i djelovanje Sindikata policijskih službenika u kojem ćete Vi kao čelnik tijela u konačnici biti odgovorni - pišu iz Sindikata.

Snimka obrisana?

U pismu Božinoviću navode da su na temelju anonimnih informacija iz više izvora saznali da je zapisnik o Klarićevom prelasku granice izbrisan i da više ne postoji u službenoj evidenciji MUP-a.

- Zanimljivo je da toj istoj unutarnjoj kontroli nije bio sporan sadržaj kutije i mjesto prelaska državne granice, kao i izbjegavanje granične kontrole i snimka koja je nedavno "osvanula" u javnosti, a koja je po anonimnim informacijama iz više izvora koje smo zaprimili ovih dana navodno izbrisana i ne postoji više u službenim evidencijama MUP-a, kao niti masu drugih kontradiktornih detalja u odgovorima koje smo naknadno dobili od Ivana Pavličevića, načelnika Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, a o čemu je isto tako obaviještena unutarnja kontrola, ali je zato unutarnjoj kontroli bio itekako sporan dopis Sindikata policijskih službenika koji ukazuje na određene moguće protuzakonitosti i propuste u radu kako unutarnje kontrole tako i načelnika Ivana Pavličevića - piše u pismu.

U nastavku pisma navode kako se policijske službenike javno poziva, i od njih se očekuje, da prijave sve nepravilnosti i nezakonitosti, a kada je Sindikat to učinio počeo se vršiti pritisak na njihov rad.

- Jako bitno je pitanje tko je i zašto inicirao ovaj postupak protiv predsjednika i kako je odmah stigao na red za ispitivanje, te kako to zorno unutarnja kontrola prati objave sindikata na web stranici, a mnogi rukovoditelji koje je Sindikat policijskih službenika davno ranije prijavio za teže prijestupe do danas nisu ispitani, a kamoli procesuirani - je li to primjer savjesnog rada, profesionalnosti i jednakosti svih pred zakonom što jamči Ustav Republike Hrvatske, ali i članak 15. Zakona o policiji. Podsjećamo nadalje da je predmetno postupanje u koliziji s naravi Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, kojim Zakonom se sve građane Republike Hrvatske potiče da prijavljuju i javno publiciraju sve uočene nepravilnosti počinjenih od strane javne vlasti i službi i kakva je ovo poruka Ministarstva unutarnjih poslova odnosno policije toj istoj javnosti odnosno građanima - pitaju se.

Uz to sve ističu kako Kraljevo ponašanje ocjenjuju nedopustivim. Navode kako je ovo presedan i “grubo iskorištavanje položaja i ovlasti” te da zbog toga zahtijevaju hitni sastanak s Božinovićem.

- Vjerujemo da ne stojite iza ovih postupanja voditelja unutarnje kontrole Željka Kralja i tražimo njegovu odgovornost i smjenu, kao i njegovog “konzultanta” zbog teškog i grubog iskorištavanja svog položaja i ovlasti te kršenja slobode sindikalnog djelovanja i presedana koji se dogodio u jednoj demokratskoj državi koja je članica Europske unije - poručili su iz Sindikata.

Nadodaju i da Kralj nije htio saslušati navode o propustima u istrazi Matka Klarića.

- Indikativno je nadalje da je voditelj unutarnje kontrole Željko Kralj napustio predmetno ispitivanje u trenutku kada je predsjednik iznosio konkretne podatke i činjenice vezano za saznanja u određene nezakonitosti i neregularnosti u radu pojedinih policijskih službenika, iako je kao punopravni sudionik postupka, kojeg je evidentno osobno inicirao, bio dužan istom prisustvovati do kraja. Tim načinom je predsjednika evidentno pokušao omesti u slobodnom izlaganju prilikom istog ispitivanja čime je povrijeđeno pravo na obranu. Očito je to učinio i da obavijesti "konzultanta" da je predsjednik "tvrd orah" i da ispitivanje ne ide baš u željenom smjeru kako se očekivalo jer se najavila i točka 2. terećenja koja na kraju nije bila tema - stoji u pismu.

Cijelo otvoreno pismo Sindikata policijskih službenika ministru Davoru Božinoviću može se pročitati ovdje.