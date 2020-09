Sindikat traži izmjene mjera u vrtićima: 'Spremačice nam već sad padaju od iznemoglosti'

Uz dodatna zapošljavanja, Sindikat obrazovanja, medija i kulture zatražio je i prilagodbu epidemioloških mjera u dječjim vrtićima zbog sve težih uvjeta rada. Sve je više zaraženih, spremni su i na prekid rada

<p>Dva tjedna od početka pedagoške godine jasno je da mjere Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) ne funkcioniraju u dječjim vrtićima. Odgojitelji i spremačice rade po deset do 12 sati i padaju od iznemoglosti, upozorila je na konferenciji za novinare <strong>Božica Žilić</strong>, predsjednica sindikata obrazovanja, medija i kulture, udruženog u Savez samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH). </p><p><strong>Problem je došao do toga da će, upozoravaju u Sindikatu, "pozvati svakog radnika u vrtićima da prekine rad jer je to njegovo pravo, ako se ne postigne hitno rješenje".</strong></p><p>To rješenje očekuju do ponedjeljka. Sindikat traži dodatno zapošljavanja odgojitelja i spremačica, te mogućnost da spremačice borave u prostorima s djecom kao i da se odgojiteljima omoguće dežurstva u barem dvije skupine djece. Dopis su uputili Nacionalnom stožeru civilne zaštite, ministru obrazovanja Radovanu Fuchsu i ravnatelju HZJZ-a Krunoslavu Capaku.</p><p>Kako je istaknuto, najkritičniji problem je to što se skupine djece ne smiju miješati i to što nema zajedničkih dežurstava odgojitelja, a spremačice ne smiju ulaziti u prostorije gdje borave odgojitelji s djecom. Najteže je u velikim gradovima, no isti problemi muče dječje vrtiće na području cijele Hrvatske.</p><h2>Zaraza se širi i u vrtićima</h2><p><strong>I u predškolskim ustanovama</strong> je velik broj zaposlenih u samoizolaciji, a očekuju daljnji porast bolovanja, te dodatni pritisak na zaposlene kad počne sezona gripe i viroza.</p><p>Žilić je kazala kako su još prije mjesec dana tražili prijem kod resornog ministra Radovana Fuchsa, ali nisu dobili odgovor. </p><p>Socijalni dijalog s resornim ministarstvom ne funkcionira. Nećemo dopustiti daljnje ignoriranje i marginaliziranje djelatnosti predškolskog odgoja i daljnje iscrpljivanje radnika - poručila je Žilić.</p><p> "Prije mjesec dana obratili smo se Fuchsu i zatražili prijem, no nismo dobili odgovor", upozorila je Žilić.</p><h2>Odgovore očekuju do ponedjeljka</h2><p>Mladen Novosel, predsjednik SSSH, poručio je ministrima Fuchsu i Božinoviću da prilagode rad u predškolskim ustanovama na korist djece i zaposlenika te pozvao osnivače predškolskih ustanova da dodatno zaposle odgojiteljice i čistačice kako bi se epidemiološke mjere mogle provesti na propisani način.</p><p>Sindikati su najavili novu konferenciju za medije u ponedjeljak ispred Ministarststva znanosti i obrazovanja.</p>