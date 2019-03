Sindikat traži smjenu Miline: 'Tko je naložio ovo ponašanje?'

Sindikat policijskih službenika u petak je u vezi legitimiranja novinarke Đurđice Klancir u redakciji ponovno zatražio ostavku glavnog ravnatelja policije Nikole Miline te mu na svojoj Facebook stranici poručio da "prestane ministra informirati na krivi način i savjetovati ga da mijenja pravilnik".

"Neka glavni ravnatelj policije, ili tko god već to radi, prestane ministra informirati na krivi način i savjetovati ga da mijenja pravilnik i da s tim izlazi van u javnost i da se blamira, jer Pravilnik je jasno i nedvosmisleno propisao kako će to policijski službenici obaviti ovu zadaću koju su trebali obaviti, a to zasigurno nije trebao biti odlazak u novinsku redakciju gospođe Klancir", ustvrdio je sindikat.

Pitaju se i tko je naložio takvo policijsko ponašanje "koje glavni ravnatelj pravda kao ispravno i zakonito" te ga pozivaju da otkrije "kojeg rukovoditelja u konkretnom slučaju štiti".

Navode kako im je iz dosadašnje prakse jasno da policajce na terenu ne štite visoki policijski rukovoditelji, a osobito ne kada nešto izađe u medijima.

Podsjećaju i na odredbe pravilnika koji propisuje da će "policijski službenik razmjerno svrsi obavljanja policijskog posla primijeniti zakonom propisanu ovlast na način kojim se s najmanje štetnih posljedica taj posao može obaviti, a zasigurno to u konkretnom slučaju nije bilo upućivanje policijskih službenika u novinsku redakciju već uvid u Informacijski sustav MUP-a, a ako ne i tako onda odlaskom na adresu prebivališta ili boravišta gospođe Klancir", ističu u sindikatu.

Ostojić: Odbor će zatražiti očitovanje MUP-a

Predsjednik saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić (SDP) najavio je na konferenciji za novinare u petak da će od MUP-a zatražiti očitovanje zbog dolaska policije u redakciju Net portala radi legitimiranja novinarke Đurđice Klancir temeljem zahtjeva odvjetnika sisačko-moslavačkog župana Ive Žinića, koji podnosi privatnu tužbu protiv nje.

Ostojić, koji tu situaciju smatra iskorištavanjem policije u političke svrhe i zastrašivanjem novinarke, očekuje da će se o tom slučaju raspravljati i na sjednici Odbora iduću srijedu u sklopu rasprave o prijedlogu izmjena Zakonu o policiji, napominjući da je u predloženom napravljen daljnji korak u smanjenju parlamentarnog nadzora nad radom policije.

„Imali smo ozbiljan slučaj u kojemu je policija u svrhu utvrđivanja identiteta novinarke Klancir upala u redakciju, na način koji nije primjeren Pravilniku o policijskom postupanju. Ono što je zakonito ne znači da se ne moraju poštivati osnovna ljudska prava propisana Ustavom RH, a to je da se primjenjuju one mjere koju su potrebne da bi se ostvario cilj koji jest zakonit jer je točno da netko može tražiti podatke, ali u taktici su apsolutno pogriješili“, ocijenio je Ostojić.

Osvrnuo se na poruku ministar Božinovića da će se, ako navika da se tako radi nije dobra, mijenjati Pravilnik. "Nije problem u Pravilniku donesenom 2010. godine, nego u postupanju koje ne ide u smjeru zaštite ljudskih prava, profesionalnog digniteta i ravnopravnosti svih pred zakonom. Kada je riječ o ravnopravnosti, onda je ovo zaista izuzetak jer je riječ o slučaju koji je policija mogla provjeriti u svojim sustavima. Žalosno je ako je istina da nisu mogli u svojoj zbirci podataka i informacijskom sustavu pronaći takav jednostavan podatak kao što je adresa koja je potrebna nekom odvjetniku ili uvrijeđenom HDZ-ovom županu nego moraju upasti u redakciju, doći u uniformi i uznemiriti sve kolege“, kazao je.

„Naravno da je tu riječ o iskorištavanju policije u političke svrhe, što je vrlo opasan presedan“, smatra Ostajić.

Rekao je kako je prvo mislio da se radi čak i o podmetanju premijeru "u vrijeme ovog krbavskog boja za Ličko-senjsku županiju", a onda ga je iznenadilo "njegovo minoriziranje cijele situacije".

„Kao predsjednik Odbora najavljujem da ćemo učiniti sve u utvrđivanju istinitosti podataka je li policija sve ovo što je tražila i što netko po zakonu ima pravo dobiti, je li mogla napraviti na drugi način“, kazao je. Problem nije u Pravilniku, rekao je, nego u navici premijera da misli da može raditi što god ga je volja, da ministri mogu na ovaj način minorizirati probleme "i, što je najvažnije, nastavlja se daljni pritisak na medijske slobode i zastrašivanje novinara u Hrvatskoj."

Naglasio je da primjena policijske ovlasti mora biti razmjerna svrsi, da se ona mora koristiti samo koliko je potrebno i da svrha postupanja treba biti građenje povjerenja u policiju. Ovako se, rekao je, narušava i Ustav RH i povjerenje u policiju, a najgore je da čelnici tog sustava ovo pokušavaju prikriti, minorizirati i učiniti to normalnom navikom.

„Gospodo iz Vlade, vi prvi morate promijeniti navike, a onda će to učiniti i policijski službenici kojima je očito naloženo da prekrše Ustav RH“, poručio je Ostojić.

Siguran da takve pretjerane policijske ažurnosti ne bi bilo da je neki obični građanin zatražio podatke za razliku od situacije kada ih je zatražio odvjetnik HDZ-ova župana, te da je očito riječ o pokušaju zastrašivanja novinarke.