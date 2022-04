Sindikati: 'Dobili smo više nego što je Vlada nudila, ali manje nego što smo zapravo htjeli'

Imam prve reakcije s terena. Ima ih različitih što je bilo i za očekivati. U svakom slučaju moramo biti pošteni i reći - mi smo danas dobili više nego što je Vlada nudila na posljednjem sastanku, ali smo dobili manje od onoga što smo zahtijevali. I to je prava istina. Mi smo zahtijevali više, pitanje je li to u ovom trenutku bilo realno. U svakom slučaju, što se tiče osnovice - mislim da je 4 posto znači pristanak na smanjenje cijene našega rada, svjesni ovih okolnosti, mi smo na to pristali. Što se tiče prijevoza - mislim da je jako važno da smo ovaj korektivni mehanizam od 10 posto ugradili, to je čak važnije od ovih 1.35, da naši ljudi u slučaju divljanja cijena budu zaštićeni, poručio je predsjednik Sindikata zaposlenika u hrvatskom školstvu Preporod, Željko Stipić gostujući u središnjem Dnevniku HRT-a.

U rujnu se pregovori nastavljaju. Stipić je naglasio da će zahtjev sindikata o 2+2 ostati ovisno o tome kako će se stvari odvijati.

- Planira se u ovoj zemlji inflacija od nekih 6, više od 6 posto. Vidjet ćemo, ako to bude išlo na više, sigurno je da će i zahtjevi sindikata biti povećani. Mi ne mislimo da će Vlada biti nepopustljiva i u slučaju da okolnosti stvarno budu takve da se naš rad obezvređuje - rekao je Stipić.

Slično je u Dnevniku Nove TV ispričao i Vilim Ribić, glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i obrazovanja. Kako je naglasio, osjećaji su mu u ovom trenutku pomiješani.

- Kao sindikalac, mogu reći da su naši ljudi nešto dobili - ne onoliko koliko je Vlada nepristojno predlagala. Četiri posto će ići rast plaće od 1. svibnja i dobili su korekciju prijevoza - istaknuo je Ribić te je dodao kako bi članovi sindikata trebali dobiti korpus prava koji ide iz temeljnog kolektivnog ugovora.Članovi su, kaže, na dobitku.

- Međutim, ja znam da se trebalo dobiti puno više. Ovo je povećanje od četiri posto, pitanje je hoće li ičega biti najesen. Prema njihovom pozicioniranju i stisnutosti prema ljudima u javnoj službi, sumnjam da će se napraviti neki relevantan pomak osim ako ne budemo morali u štrajk - rekao je Ribić pa zaključio da se moglo napraviti više.

Najčitaniji članci