Sindikati i Holding imaju samo dva dana za dogovor, za sada i dalje vlada 'pat pozicija'

Znate da se Čistoća financira isključivo iz vlastitih prihoda i da cijelo vrijeme kao odgovorna uprava vodimo računa o balansu između plaće koju radnici Čistoće trebaju dobiti za svoj pošteni rad i onoga koliko građani mogu platiti za komunalne usluge. Dakle, mirenje je u tijeku, rekla je glasnogovornica zagrebačkog gradonačelnika Dinka Živalj za HRT. Rok za dogovor oko paketa vezanih za osnovicu i ostala materijalna prava je utorak, a kako doznajemo do sindikalista, jedino su reorganizaciju, odnosno koeficijente spremni odgoditi do kraja veljače radi opsega posla jer se to dogovara u svakoj od podružnica.

- Ovakvo 'guranje' Čistoće u propast i potencijalnu privatizaciju moglo bi donijeti neugodna iznenađenja pa podsjećam na Budimpeštu. Tamo se 90-ih godina provela privatizacija komunalnih službi koja je rezultirala otpuštanjem mnogo radnika te se u konačnici značajno povećala cijena usluga, iako je kvaliteta istodobno pala. Nakon nekoliko godina Budimpešta je morala osnovati novo komunalno poduzeće i od privatnog vlasnika otkupiti natrag vrlo skupu koncesiju - piše Josip Pavlović iz Ekologije grada za Poslovni dnevnik, čime otvara novo pitanje zbog čega u Zagrebu vlada takav kaos oko Čistoće.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević već je najavio da bi povećanje plaća radnika moglo pasti na teret građana. Bio bi to samo novi udar na njihove džepove uz rapidnu inflaciju.

Nakon više od pola dana nedjeljnih pregovora doznajemo kako su sindikati i uprava Holdinga sve dalje od dogovora jer su navodno sindikati 'pokazali zube' i ne popuštaju u svojim zahtjevima, a 7i uprava Holdinga je zauzela čvrsti stav.

- Ovakva pat pozicija potrajat će sigurno do utorka no ako se u utorak stvar ne riješi mirenje se više ne može produljiti bez obzira hoće li za to postojati volja kod sindikata i uprave. To znači da će se nakon utorka krenuti u zakonski pripremljen štrajk gdje će se osigurati funkcioniranje Holdinga s 5 posto zaposlenih. Kada ne bi pao dogovor i unatoč tome ne bi došlo do štrajka sindikati bi time izdali svoje članove i otvorila bi se Pandorina kutija kakva se do sada u Hrvatskoj nije otvorila - kaže nam naš izvor upućen u pregovore i cijelu situaciju s Čistoćom u Zagrebu. Jedno je jasno - nastavlja se neizvjesnost.

Kako doznajemo, sastanci sutra idu dalje jer ni danas nije postignut konkretan dogovor.

