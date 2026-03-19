Sindikati najavili prosvjed u subotu: 'Jasno ćemo prozvati odgovorne i imenovati krivca'

Šest sindikata javnih službi najavilo je za subotu 21. ožujka prosvjedni skup Sindikalno proljeće u Zagrebu na Europskom trgu. Najavili su dolazak autobusa s prosvjednicima iz županija diljem Hrvatske.

Predstavnici šest sindikata javnih službi održatli su konferenciju za medije na temu "Sindikalno proljeće počinje"

- Na prosvjedu ćemo jasno prozvati odgovorne. Naš prosvjed će vrlo jasno imenovati krivca za probleme. Nećemo govoriti uvijeno, znamo tko je ovu situaciju skrivio, i učinit ćemo sve da snagom argumenata i argumentom snage Vladu dovedemo za pregovarački stol i da se napokon krenu rješavati naši problemi - poručio je Željko Stipić, predsjednik Sindikata Preporod, prenosi Novi list.

Zagreb: Predstavnici šest sindikata javnih službi održatli su konferenciju za medije na temu "Sindikalno proljeće počinje" | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Kaže kako bi, s obzirom kakvo je stanje u zemlji, trebala bi 22 prosvjeda, a ne samo dva.

- Nismo očekivali da će nas za subotnji prosvjed motivirati i sam premijer. On uvijek s visoka docira, govori i porastu osnovice za 50 posto. Na prosvjedu će se čuti kolika je u tih devet godina na koje se poziva otišlo gorivo, kruh, potrošačka košarica, bit će jasno da su velebni uspjesi kojima se premijer hvali zapravo neuspjesi - dodaje Stipić.

Problemi su se nataložili i ne rješavaju se, a krucijalni je problem što Vlada ne želi dijalog i rješavanje problema zaposlenih u javnim službama, upozorava Matija Kroflin iz Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja.

- Poručujemo ministru Ružiću da ne ponavlja greške prethodnika jer su nas one i dovele u ovu situaciju - dodao je Kroflin.

Zahtjeve će, kaže, artikulirati “direktno, pa ako treba i agresivno”.

- U interesu nam je rješavanje problema, ako možemo sjesti za stol neće biti potrebe ni za prosvjedima, ni za štrajkovima. Sada druge alternative nema - zaključuje.